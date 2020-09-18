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مرأة

بدون مكياج .. ناهد السباعي تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 07:54 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ناهد السباعي، ستوري جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة.

وظهرت بها ناهد السباعي، ببلوزة أنيقة وجذابة باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الجذاب.

كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها اللافت.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية، عبارة عن عقد حول الرقبة وخاتم لليد لإكمال ظهورها.
بدون مكياج .. ناهد السباعي تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها
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