بدون مكياج .. ناهد السباعي تجذب قلوب متابعيها في أحدث ظهور لها





وظهرت بها ناهد السباعي ، ببلوزة أنيقة وجذابة باللون الأسود الذى يبرز عن جمالها وأناقتها.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ناهد السباعي في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر الجذاب.





كما تركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها اللافت.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات الفضية، عبارة عن عقد حول الرقبة وخاتم لليد لإكمال ظهورها.