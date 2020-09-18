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مصطفى بكري يهاجم وزير قطاع الأعمال العام.. ويخاطب رئيس الوزراء: شوف إيه حكايته

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:09 م
هشام توفيق، وزير
هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام
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أسامة علي
قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن هناك خلافا حادا بين وزارة قطاع الأعمال، وإدارة شركة الحديد والصلب في حلوان.

وأوضح بكرى، خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الخلاف بين الطرفين؛ هو بسبب اتجاه الشركة القابضة للصناعات المعدنية، لفصل نشاط الشركة، وتقسيمها إلى شركتين، بتوجيه من وزارة قطاع الأعمال.

وأكد بكرى، أن مقترح التقسيم المقدم؛ رفضته إدارة شركة الحديد والصلب.

ولفت بكرى إلى أن شركة الحديد والصلب، دعت الجمعية العامة للشركة، يوم الاثنين الموافق 12 أكتوبر المقبل؛ للنظر فى مقترح التقسيم.

وتابع بكرى قائلا: "أنا برفع شكوى لرئيس الوزراء، شوف إيه حكاية وزير قطاع الأعمال، اِرجَع لِمَا يكتُبُه طول عمره ضد القطاع العام، وضد وجود شركات قطاع الأعمال العام، عقلية بهذا الشكل، هل يمكن تطور القطاع العام؟".
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