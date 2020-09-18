7 أيام| غلق جزئي لطريق الواحات قبل تقاطعه مع"الفيوم"من الجيزة

أعلنت محافظه الجيزه، أنه سيتم اجراء غلق جزئى (استقطاع حارة مرورية فقط بجوار رصيف) لطريق الواحات، قبل تقاطعه مع طريق الفيوم بما يقرب من 150 مترا في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه طريق الفيوم؛ وذلك في اطار تنفيذ مشروع تحويل مسار خط مياه الشرب الرئيسى 1500 مم من مأخذ المنيب حتى رافع المياه الكيلو 20 طريق الواحات والمتعارض مع مشروع نفق السيارات الجاري تنفيذه بتقاطع طريق الفيوم مع طريق الواحات.





وأوضحت محافظة الجيزة ان غلق الطريق يأتي لتنفيذ اعمال تحويل خط مياه الشرب الرئيسي 1500 مم، وذلك لمده 7 ايام، ابتداء من الساعه 12 صباح يوم غدٍ، السبت، الموافق 19 / 9 / 2020 وحتى الساعه 11 مساء يوم الجمعه الموافق 25 من الشهر ذاته، على ان تكون الاعمال بجوار الرصيف فقط وعلى مدار 24 ساعه دون تعطيل الحركه المروريه .





وأشارت محافظه الجيزه إلى أن الاداره العامه لمرور الجيزه بالتنسيق مع الشركه المنفذه قامت بنشر اللوحات الارشاديه والمروريه وكافه المساعدات الفنيه بمحيط الاعمال بالكامل وتم نشر الخدمات المروريه بمساعدة قائدي المركبات و تفادي حدوث اي تكدسات مرورية.