ميسي يزين قائمة الأرجنتين لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة منتخب بلاده لمواجهة منتخبي الإكوادور وبوليفيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن قارة أمريكا الجنوبية.





وجاءت القائمة كالآتي:





في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز - خوان موسو - أوجستين ماركيزين





خط الدفاع: خوان فويث - رينزو سارابيا - جيرمان بيتزيلا - ليوناردو باليردى - نيكولاس أوتامندى- نيهين بيريز - والتر كانيمان- نيكولاس تاجليفيكو - ماركوس أكونيا

خط الوسط: ميدينا - باريديس- رودريجيز - رودريجو دى بول - بالاسيوس - لو سيلسو- دومينيجز

خط الهجوم: ليونيل ميسى- باولو ديبالا - أوكامبوس- جونزاليس- مالكليستر - أليخاندرو جوميز - خواكين كوريا- ألاريو - لاوتارو مارتينيز - جيوفانى سيميونى- بافون