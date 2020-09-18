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رياضة

ميسي يزين قائمة الأرجنتين لمواجهتي الإكوادور وبوليفيا في تصفيات كأس العالم

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:24 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، قائمة منتخب بلاده لمواجهة منتخبي الإكوادور وبوليفيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، عن قارة أمريكا الجنوبية.


وجاءت القائمة كالآتي:


في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز - خوان موسو - أوجستين ماركيزين


خط الدفاع: خوان فويث - رينزو سارابيا - جيرمان بيتزيلا - ليوناردو باليردى - نيكولاس أوتامندى- نيهين بيريز - والتر كانيمان- نيكولاس تاجليفيكو - ماركوس أكونيا 

خط الوسط: ميدينا - باريديس- رودريجيز - رودريجو دى بول - بالاسيوس  - لو سيلسو- دومينيجز

خط الهجوم: ليونيل ميسى- باولو ديبالا - أوكامبوس- جونزاليس- مالكليستر  - أليخاندرو جوميز - خواكين كوريا- ألاريو  - لاوتارو مارتينيز  - جيوفانى سيميونى- بافون

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