الإفتاء تهاجم القنوات المعادية.. تستخدم الدين لهدم مصر ..فيديو





وتابع مفتي الديار المصرية خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق،أن عدم نقل الشائعات أمر مطلوب شرعا، لأن ناقلها مسؤول مسؤولية تامة عما يصدر منه.









وأضاف شوقي علام قائلا:" كل بوست يتم نشره و شائعات يتم تداولها سيكون مسجلا يوم القيامة"، مطالبا، بـ تبين حقائق ما يتم نشره.





وأكد مفتى الديار المصرية، أن هناك قنوات معادية، تعكف ليل نهار على بث الشائعات لهدم المجتمع المصري، لذا تحرى الدقة واجب وضرورى،لافتا إلى أن استخدامها الدين ليس بجديد فهي تعتمد على تفسيرات أُخذت من سياقها.





وتابع مفتي الديار المصرية قائلا:" لا قيمة لما تبثه القنوات المعادية طالما أن المجتمع فى وعى و إدراك حقيقى للتحديات التى تواجه الدولة.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن مصر تخوض معركة وعي ضد الشائعات، الفوز بها السبيل للنجاة.