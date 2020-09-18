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شوقي علام.. حفظ حدود الدولة واجب شرعى والتقصير فيه إثم ..فيديو

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:12 م
الدكتور شوقى علام
الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، إن الحفاظ على الدولة بحدودها التى هي عليها واجب شرعى.

وأكد مفتي الديار المصرية، خلال حواره مع برنامج "نظرة" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن الشخص يأثم إذا قصر في حماية حدوده. 


ولفت مفتي الديار، أنه قال ما سبق الاشارة إليه في أحد المؤتمرات، ولاحظ آنذاك أن بعض الأشخاص لم تكن راضية عما قاله، مما دفعه للسؤال عن الأشخاص الذين يلاحظ عليهم عدم الرضاء عن حديثه، فعرف من أصدقائه المقربين أنهم تابعون لجماعات الشر التى تهدد أمن مصر.


وتابع مفتي الديار قائلا:" ابدا لن تنكسر مصر فهى آمنة بوعد الله عزل وجل".


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