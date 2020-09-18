لن نسمح لهم بخطف البلاد.. محمد الباز تعليقا على دعوات الإخوان: محاولات فاشلة

أكد الإعلامي محمد الباز، أن الشعب المصري لن يسمح بخطف البلد مرة أخرى وتخريبها، لافتا إلى أن دعوات الإخوان للتظاهر يوم 20 سبتمبر؛ "فاشلة".
وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك مؤامرة حقيقية ضد مصر، مطالبا المصريين بعدم الانسياق وراء الدعوات الكاذبة، التي تقوم بها الجماعة الإرهابية.
وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن دول في المنطقة كانت مصر تساعدها عندما كنا في ظروف اقتصادية جيدة، لكن للأسف، بعض هذه الدول ترد الجميل لمصر ، باستضافة الإرهابيين، وتحريضهم ضد مصر".
وواصل: "الرئيس يتعفف عن ذكر الدولة بالاسم، لكن كان يقصد بشكل واضح، قطر"؛ لان مصر قدمت لقطر ما لم يقدمه أحد على الإطلاق في تحديثها وتعليم أولادها.