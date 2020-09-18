لن نسمح لهم بخطف البلاد.. محمد الباز تعليقا على دعوات الإخوان: محاولات فاشلة

أكد الإعلامي محمد الباز، أن الشعب المصري لن يسمح بخطف البلد مرة أخرى وتخريبها، لافتا إلى أن دعوات الإخوان للتظاهر يوم 20 سبتمبر؛ "فاشلة".





وأضاف محمد الباز ، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك مؤامرة حقيقية ضد مصر، مطالبا المصريين بعدم الانسياق وراء الدعوات الكاذبة، التي تقوم بها الجماعة الإرهابية.





وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي اتكلم عن دول في المنطقة كانت مصر تساعدها عندما كنا في ظروف اقتصادية جيدة، لكن للأسف ، بعض هذه الدول ترد الجميل لمصر ، باستضافة الإرهابيين ، وتحريضهم ضد مصر".



