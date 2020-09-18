بيستخدم"النحنحة" للإيقاع بالسيدات.. الباز يفضح محمد ناصر على الهواء

عرض الإعلامي محمد الباز، تسريبا صوتيا للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، يحاول فيه الإيقاع بإحدى السيدات؛ حتى يحصل منها على أموال.
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" إن "محمد ناصر استخدم أسلوب قديم؛ للإيقاع بالسيدات، وهو "النحنحة".
وفي التسريب، قال محمد ناصر: "عمري ما اعتبرتك مجرد بنت عادية بتحب نجم، عرفتك من كتابتك الفظيعة الرهيبة، قلت إن الشخصية دي وراها عمق فكري رهيب جدًا وعقلية، عرفتك من كتاباتك، أديبة كبيرة جدا، عمق فكري وثراء لغوي، شخصية أدبية قراءاتها واسعة، ثراء لغة".