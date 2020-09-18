بيستخدم"النحنحة" للإيقاع بالسيدات.. الباز يفضح محمد ناصر على الهواء

عرض الإعلامي محمد الباز، تسريبا صوتيا للإعلامي الإخواني الهارب محمد ناصر، يحاول فيه الإيقاع بإحدى السيدات؛ حتى يحصل منها على أموال.





وأضاف الباز ، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" إن "محمد ناصر استخدم أسلوب قديم؛ للإيقاع بالسيدات ، وهو "النحنحة".



