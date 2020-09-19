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توك شو

من داخل عقر داره في إسبانيا.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
المقاول الهارب محمد
المقاول الهارب محمد علي
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إسراء صبري
كشف الإعلامي محمد الباز، عن ثروات المقاول الهارب محمد علي، من داخل عقر داره في إسبانيا.

وعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار" مقطع فيديو يرصد فيه "فيلا" و"شركة" الهارب محمد علي، موضحًا أن رأسمال الشركة مليون و250 ألف يورو، والمنزل الذي يعيش فيه قام بشرائه بمبلغ مليون و250 ألف يورو وأنفق عليه مليون و200 ألف يورو، وفقا لتسريب صوتي لـ"علي" يقر فيه بتلك المبالغ.

ووفقا للتسريب الصوتي، فإن "فيلا" محمد علي، على مساحة 1650 ألف متر، 650 متر مباني وألف متر "حديقة".

وعلق "الباز": "الناس المخدوعة اللى فاكراه مناضل؛ لازم تعرف تلك الحقائق، ولازم تعرف إنه مجرد أجير، وهدفه تخريب البلد وليس إصلاحها".
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