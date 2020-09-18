كريم أبو زيد: بعض أغاني المهرجانات بها فاحشة وفجور





وأضاف كريم أبو زيد ، في ندوة خاصة بـ صدى البلد، أن هناك أغاني مهرجانات أخرى، تحمل أفكارا جيدة، مثل أغنية «اخواتي» التي تحث على الألفة والتجمع، لافتًا إلى أنه ممكن أن يقدم أغنية بشكل ميوزك المهرجانات.









وأوضح كريم أبو زيد، أن الرقابة الضمان الوحيد لجودة محتوى المهرجانات، مؤكدًا أنه غير مؤيد لمنعها، في الوقت الذي يؤيد فيه وجهة نظر الرقابة بمنع بعض المغنين لأنهم غير أعضاء في نقابة المهن الموسيقية، لكن لا يتم توظيف ذلك بما يصفه «قطع رزق الآخرين».