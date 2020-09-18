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فن

مصطفى شوقي يحقق 6.8 ملايين مشاهدة بكليب عرقسوسى

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:29 م
مصطفى شوقى
مصطفى شوقى
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شيري نبيل
حققت أغنية "عرقسوسى" للمطرب مصطفى شوقى 6 ملايين و893 ألف مشاهدة منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 10 سبتمبر الجاري. 

"عرقسوسي" تشهد التعاون الثالث بين مصطفى شوقى والملحن بلال سرور، إذ غنى من ألحانه "ضارب عليوي"، ومن قبلها "ملطشة القلوب"، وكتب كلمات الأغنيتين الشاعر صابر كمال، بينما كتب نصر محروس "وحشتوني "ولحنها مصطفى شوقي.

من ناحية أخرى اقترب كليب أغنية "ضارب عليوي" للفنان مصطفى شوقي من حاجز الـ6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب بعداسبوع على طرحها بقناة شركة فري ميوزك بموقع يوتيوب.

الأغنية من كلمات صابر كمال، ألحان بلال سرور وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج نصر محروس.
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