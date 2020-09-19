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بين الناس

تجديد أعمدة الإنارة المتهالكة.. مطلب أهالي قرية العباسية في كفر الشيخ

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود محمد عبد الوهاب متولي، المقيم قرية العباسية مركز الرياض التابع لمحافظة  كفر الشيخ، في رسالة بعث بها لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك أعمدة الإنارة .

ويقول فى رسالته : نشكو من تهالك أعمدة الانارة ، مطالبا المسئولين تجديد اعمدة الإنارة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وللتواصل مع القاري .. 01008563787

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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