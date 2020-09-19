حكم نسيان سجدة في الصلاة .. هل يبطلها ويوجب الإعادة؟

وقت سجود السهو في الصلاة

وقت سجود السهو ، فيه اختلاف بين الفقهاء، فالشافعية تقول إن كل سجود السهو يكون قبل السلام، لأن جبران الشيء يكون داخله، فيما قالت المالكية إن سجود السهو لنسيان شيء فى الصلاة يكون قبل السلام، أما سجود السهو لزيادة شيء فى الصلاة يكون بعد السلام.





حكم من نسي سجود السهو

حكم من نسي سجود السهو؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة، ففيها ورد أنه إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته كما ذكر بعض العلماء.







سجود السهو

سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها، و سجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة، وقد ذهب العلماء إلى أن سجود السهو في الصلاة سُنة وليس واجبًا وشُرع لجَبْر الخلل الذي يَحدث في الصلاة من زيادةٍ أو نقصان في الصلاة.





كيفية سجود السهو

كيفية سجود السهو ، وجاء أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده»، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.



وسجود السهو في الصلاة يكون في هذه الحالات: أولًا: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، ثانيًا: عند الزيادة عن الصلاة، ثالثًا عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، رابعًا عند الشك في عدد ركعات الصلاة ، كأن شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.





