حكم نسيان سجدة في الصلاة .. هل يبطلها ويوجب الإعادة؟

حكم نسيان سجدة في الصلاة ، هل تبطل الصلاة وينبغي على المسلم الإعادة؟، لعله من الأمور التي تؤرق الكثيرين، وتشغل بالهم، حيث إن الصلاة عماد الدين، كما أنها إحدى الفرائض التي لا تسقط عن الإنسان، فضلًا عن كونها ثاني أركان الإسلام الخمس، بما يعطي أهمية كبيرة للسؤال عن حكم نسيان سجدة في الصلاة ، وما إذا كان يبطل الصلاة ويوجب إعادتها من جديد أم يكتفى بسجود السهو؟.
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حكم نسيان سجدة في الصلاة
حكم نسيان سجدة في الصلاة ، فقد ورد أنه في حال نسى المُصلي سجدة من إحدى ركعات الصلاة، فإن الفرائض لا يُجزئ عنها إلا أداؤها، ففي حال نسى الإمام سجدة ثم جلس للتشهد وبعد قراءة التشهد سجد سجود السهو ، فإن الفرائض لا يجزئ عنها إلا الإتيان بها، فمن نسى سجدة من ركعة، فقد ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب الإتيان بركعة كاملة، فإن لم يفعل وطال الفصل عرفًا بطلت الصلاة، ووجبت عليه الإعادة.
حكم نسيان سجدة في الصلاة ، فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى صحة الصلاة ما دام الفصل يسيرًا، أي أن يأتي بالسجدة فقط دون إعادة الركعة، فـ«يسجد» ويتشهد التشهد الأخير ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو، أي فعليه أن يأتي بها ولا يجزئه الاكتفاء بسجود السهو، فإذا لم يذكر ذلك حتى فرغ من صلاته وسلم وخرج من المسجد ثم ذكر بعد ذلك فعليه أن يستقبل الصلاة؛ بأن يعيد الصلاة من أولها؛ فإن الصلاة المذكورة غير صحيحة لعدم فعله ما ذكر فتلزمه الإعادة كما تلزم الجماعة الذين صلوا معه تلك الصلاة".
من سهى في الصلاة وسجد بعد التسليم
من سهى فى الصلاة وسجد بعد التسليم هل يفسد الصلاة؟"، فقد ورد أنه لو سها الإنسان فى صلاته وسجد للسهو بعد التسليم من الصلاة فهذا لا يفسد شيئا من الصلاة، لأن سجود السهو اختلف العلماء فى مكانه فبعضهم قال يكون قبل التسليم والبعض الآخر قال بعد التسليم"، وبعض الفقهاء كالمالكية فرقوا بين أن يكون السهو بالنقص وأن يكون السهو بالزيادة فلو سهيت فى الصلاة وأنقصت منها ركنا فيكون سجود السهو قبل التسليم لو زودت فيها هيكون سجود السهو بعد التسليم، والراجح أنه طالما أن هناك خلافا بين الفقهاء فاللمكلف أن يأخذ بالميسور له أو يأخذ بأى رأي فقهي، فهو صحيح ولا حرج فى ذلك.
علاج السهو في الصلاة
علاج السهو الشديد في الصلاة هو أن يُهيئ المصلي نفسه قبل الصلاة بدقيقتين أو ثلاث بأنه سيصلي ويقف بين يد مالك الملك الله عز وجل، وكذلك قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا صَلاة لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، فهى من السور المهمة فى الصلاة، ولو تركها فى ركعة من ركعات الصلاة فتكون هذه الركعة يبطل الركعة وليست الصلاة كلها.
علاج السهو الشديد في الصلاة، ففيه ورد أن السهو هو أن يترك الإنسان جزءا من الصلاة هل أنه جاء بـ4 ركعات أم 3 فيبني على الأقل ويأتى بركعة أخرى ويسجد سجود السهو بعد السلام لأنه قد تكون هذه هى الركعة الخامسة، لافتًا إلى أنه إذا كان هناك نقص فى الصلاة فالسجود قبل التسليم وإذا كانت زيادة فى الصلاة فالسجود يكون بعد التسليم.
علاج السهو الشديد في الصلاة وفيه يجب على المصلى أن يحافظ على السنة القلبية للصلاة لأنها تمهد القلب والعقل والجوارح لأداء الفريضة، وأنه إذا أراد أن يخشع في الصلاة ويشعر بها سيخشع إذا أراد ذلك"، وحتى يركز المصلى فى الصلاة عليه أن يجعل نظره الى موضع السجود، ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويرفع صوته قليلًا بحيث عندما يسمع نفسه يركز ومرة بعد الأخرى سينصرف الشيطان وتكون الصلاة خالية من السهو.
روشتة شرعية لعلاج السهو في الصلاة
روشتة شرعية لعلاج السهو في الصلاة ، ففيها جاء أن هناك 4 أمورًا بها يستطيع الإنسان التخلص من مشكلة السهو والنسيان في الصلاة، أولها استحضار عظمة الله سبحانه وتعالى في الصلاة، وثانيًا أن يُحاول المُصلي التركيز فيها، وثالثًا عدم الانشغال بشواغل الدنيا، إذا ما دخل في الصلاة، ورابعًا بأن يُقبل على الله سبحانه وتعالى".
وقت سجود السهو في الصلاة
وقت سجود السهو، فيه اختلاف بين الفقهاء، فالشافعية تقول إن كل سجود السهو يكون قبل السلام، لأن جبران الشيء يكون داخله، فيما قالت المالكية إن سجود السهو لنسيان شيء فى الصلاة يكون قبل السلام، أما سجود السهو لزيادة شيء فى الصلاة يكون بعد السلام.
وقت سجود السهو، فيه اختلاف بين الفقهاء، فالشافعية تقول إن كل سجود السهو يكون قبل السلام، لأن جبران الشيء يكون داخله، فيما قالت المالكية إن سجود السهو لنسيان شيء فى الصلاة يكون قبل السلام، أما سجود السهو لزيادة شيء فى الصلاة يكون بعد السلام.
حكم من نسي سجود السهو
حكم من نسي سجود السهو؟ هل صلاته صحيحة أم باطلة، ففيها ورد أنه إذا نسي سجود السهو فصلاته صحيحة، لكن متى ذكر سجد سجدتي السهو سواء في المسجد أو في بيته، وقال بعض أهل العلم: إذا طال الفصل سقطت، ولكن الأحوط والأولى أنه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو، سواء في المسجد أو في بيته كما ذكر بعض العلماء.
سجود السهو
سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها، وسجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة، وقد ذهب العلماء إلى أن سجود السهو في الصلاة سُنة وليس واجبًا وشُرع لجَبْر الخلل الذي يَحدث في الصلاة من زيادةٍ أو نقصان في الصلاة.
سجود السهو سُنة، ولو تركها الإنسان فالصلاة صحيحة ولا تبطل بتركها، وسجود السهو نؤديه استكمالًا للصلاة فمن نسيه أو نسى سجدة من سجدتي السهو فلا شىء عليه وصلاته تبقى صحيحة، وقد ذهب العلماء إلى أن سجود السهو في الصلاة سُنة وليس واجبًا وشُرع لجَبْر الخلل الذي يَحدث في الصلاة من زيادةٍ أو نقصان في الصلاة.
كيفية سجود السهو
كيفية سجود السهو، وجاء أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده»، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.
كيفية سجود السهو، وجاء أن سجود السهو يكون سجدتين يسجدهما المصلي قبل السلام أو بعده»، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِى صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ» رواه مسلم.
وسجود السهو في الصلاة يكون في هذه الحالات: أولًا: إذا سلم المصلي قبل إتمام الصلاة، ثانيًا: عند الزيادة عن الصلاة، ثالثًا عند نسيان التشهد الأول، أو نسيان سنة من سنن الصلاة، رابعًا عند الشك في عدد ركعات الصلاة ، كأن شك، صلى واحدة أو اثنتين، يجعلها واحدة، ويسجد للسهو.