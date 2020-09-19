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تعليم

مستشفي الطلبة بجامعة القاهرة تستقبل طلاب الطب البيطري.. اليوم

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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أحمد علام

يتجه اليوم الطلاب الجدد بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة إلى المستشفي الطلاب الجامعي لإجراء الكشف الطبي وفق جدول زمني محدد لكل كلية، مع تقسيم طلاب الكليات ذات الأعداد الكبيرة على مجموعات لتجنب الزحام والتكدس، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفقًا للإجراءات الاحترازية التي تتبعها الجامعة.



 



وجاء ميعاد الكشف الطبي لكلية الطب البيطري اليوم السبت  19-9-2020 في تمام الساعة 9 صباحًا بمستشفي الطلبة بالجيزة 

  



كلية طب بيطري  19-9-2020 في تمام الساعة 9 صباحًا بمستشفي الطلبة بالجيزة 



 

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جامعة القاهرة".




والجدير بالذكر أن مستشفى الطلبة بالجيزة،
بدأت في استقبال طلاب جامعة القاهرة الجدد الحاصلين على الثانوية العامة
والملتحقين بكليات الجامعة للعام الجامعي الجديد 2021/2020، وإجراء الكشف الطبي
لهم وفق جدول زمني محدد لكل كلية، كما تضمن الكشف الطبي إجراء تحليل فيروس C.



 



وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة والطلاب
القدامى في استقبال الطلاب الجدد للترحيب بهم ومعاونتهم على الانتهاء من إجراءات
الكشف الطبي، وقاموا بتوزيع نسخ من أدلة جامعة القاهرة التي صدرت مؤخرًا للتوعية
بجائحة فيروس كورونا والوقاية منه، إلى جانب توزيع كتيبات تعريفية تتضمن نبذة عن
تاريخ الجامعة وكلياتها.

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