وباء 28.. فيديو يرصد انتهاكات جماعة الإخوان الإرهابية

تداول رواد السوشيال ميديا فيديو جديد بعنوان "وباء ٢٨" يرصد خطر فيروس الإخوان ضد مصر وانتهاكات جماعة الاخوان الإرهابية ضد الولة والمواطنين.





رصد الفيديو بداية تأسيس جماعة الاخوان الارهابية عام ١٩٢٨ والتى اعتمدت خطها على وباء اشد خطر على المواطنين من خلال عمليات الحرق والنهب.





ورصد الفيديو دعوات الجماع الارهابية حين تفشى فيروس كورونا حيث دعت الايواق الاعلامية للجماعية للمصابين بالفيروس بنشره بسن المواطنين.





كما رصد الفيديو عمليات الترهيب والتخويف التى يقوم بها اعضاء الجماعة ضد ابناء الشعب المصرى والتى لم تفرق بين مسلم ومسيحي .





ورثد الفيديو كتاب لعميد الادب العربى طه حسين يحذرنا فيه من وباء الاخوان.