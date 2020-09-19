حدث فلكي نادر.. عاصفة غازية ضخمة على كوكب المشترى.. فيديو

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لقطات مصورة من تليسكوب هابل الفضائي لكوكب المشترى العملاق، بينما يتكون على سطحه عاصفة غازية شديدة الضخامة.





وتشبه العاصفة الجديدة والتي تتشكل بالقرب من القطب الشمالي للمشترى، إعصار "البقعة الحمراء العظيمة"، والذي يعتبر أضخم إعصار في المجموعة الشمسية.





وتظهر في الصور التي التقطتها "ناسا" العاصفة باللون الأبيض الساطع وهي تتحرك بسرعة 560 كيلومترًا في الساعة.





ومثل هذه العواصف أمر شائع في الكواكب الغازية بسبب اضطرابات الغلاف الجوي، حيث يملك المشتري أيضًا بقعًا بيضاءَ وبقعًا أخرى بنية بيضوية الشكل أيضًا.





وتميل البقع البيضاء إلى أن تتواجد في السحب الباردة نسبيًا في طبقات الغلاف الجوي العليا. أما البنية فهي أكثر حرارة وتتواجد ضمن طبقات الغيوم العادية. ويمكن أن تمتد هذه العواصف لعدة ساعات وحتى عدة قرون.



