موجز السوشيال.. #دورى_مؤمن_ال42_اهلاوى يتصدر التريند..عمر كمال مقبلا يد والدته: لو موت مش هلاقي غيرك يشيلني.. بسمة وهبة تستنجد بخبراء السوشيال ميديا

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي:





نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد تستنجد بية بخبراء السوشيال ميديا عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".





حرص وائل جمعة لاعب الأهلي السابق على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.





هنأ الفنان أحمد السعدني النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي #دورى_مؤمن_ال42_اهلاوى بعد فوز الأهلي رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة 28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.





نشر عمر كمال فيديو جديد برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.