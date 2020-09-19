AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال.. #دورى_مؤمن_ال42_اهلاوى يتصدر التريند..عمر كمال مقبلا يد والدته: لو موت مش هلاقي غيرك يشيلني.. بسمة وهبة تستنجد بخبراء السوشيال ميديا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:06 ص
صدى البلد
Advertisements
ميرنا محمود
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي:

نشرت الإعلامية بسمة وهبة، فيديو جديد تستنجد بية بخبراء السوشيال ميديا  عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

حرص وائل جمعة لاعب الأهلي السابق على تهنئة النادي الأهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

هنأ  الفنان أحمد السعدني  النادي الاهلي وجماهيره؛ بعد الفوز رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

#دورى_مؤمن_ال42_اهلاوى يتصدر التريند.. ومغردون: الغائب الحاضر
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي #دورى_مؤمن_ال42_اهلاوى  بعد فوز الأهلي  رسميًا بدرع الدوري الممتاز للمرة 42 في تاريخه، عقب هزيمة الزمالك أمام أسوان بهدف نظيف فى الجولة  28 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

نشر عمر كمال فيديو جديد برفقة والدته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تتويج الأهلي.. 6 لاعبين يحققون أول بطولة رسمية مع المارد الأحمر أبرزهم كهربا

هاشتاج ‏‎الاهلي بطل الدوري يتصدر تويتر.. ومغردون: ‏نشكركم لحسن تعاونكم معنا

تريزيجيه يهنئ الأهلي وجماهيره ببطولة الدوري الـ42

أحمد فتحي يهنئ الأهلي وجماهيره بـ الدرع الـ 42

الحمد لله.. أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الأهلي بالدوري 42

دائما يسبق المنافسين.. حسام عاشور يهنئ الأهلي ببطولة الدوري الـ42

ترشيحاتنا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp.. خدعة بسيطة بـ كروم تكشف لك اختراق حسابك

احمد زاهر يتصدر مؤشرات البحث في جوجل لهذا السبب

ضياء السيد: الأهلي سيرفع اسم فايلر فى سوق المدربين.. ويجب إراحة اللاعبين

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

في ذكرى وفاته .. تعرف على وصية جميل راتب

حكم نسيان سجدة في الصلاة .. هل يبطلها ويوجب الإعادة؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها

بسبب كشك.. معركة عنيفة بين نواب المعارضة والحزب الحاكم في تركيا.. فيديو