AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صحيفة يونانية تثير غضب الرئاسة التركية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:38 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
Advertisements
قسم الخارجي
أثار عنوان لصحيفة يونانية غضب النظام التركي بقيادة رجب طيب أردوغان، فعقب استدعاء أنقرة السفير اليوناني لديها على خلفية الواقعة، خرجت الرئاسة التركية بتصريحات غاضبة.

وانتقد فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي استخدام الصحيفة اليونانية عنوانا مسيئا لأردوغان.

وقال في تغريدة على تويتر إن استهداف الصحيفة للرئيس التركي "بشكل مناف للآداب" لا يتوافق مع حرية التعبير ولا أخلاقيات الصحافة.

وزعم المسؤول التركي أن هذه الفظاظة هي انعكاس للعقلية المنحرفة التي تهدف للحرب بدلا من السلام، والفوضى بدلا من الاتفاق شرقي المتوسط، وهي نتيجة للاستفزازات في المنطقة".

جاء ذلك عقب استدعاء الخارجية التركية السفير اليوناني لدى أنقرة، حيث أعربت الوزارة عن استيائها مما نشرته الصحيفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحرب اقتربت.. كيف وصلت تركيا واليونان إلى ساعة الصفر قبل تدخل ميركل؟

وزير خارجية قبرص: تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة التنقيب شرق المتوسط

كبار في السن وجبناء.. صحيفة يونانية تكشف مفاجآت عن الطيارين الأتراك

شعر أشيب وعلامات خوف.. لماذا يتبدل سلوك الطيارين الأتراك في أجواء اليونان؟.. أردوغان دمر سلاح الجو بحملات التطهير.. ومئات المقاتلين خارج الخدمة بالتسريح والاعتقال

تهديد جديد لليونان.. تركيا: لن نتراجع خطوة إلى الوراء في شرق المتوسط

وسط تصعيد مع اليونان.. تركيا تجري مناورات عسكرية شرق المتوسط

ترشيحاتنا

دعاء الصباح .. أذكار أوصى بها النبي

تعرف على موعد حفل استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد

أقال 25 مدربا في عامين.. كارتيرون يفتح النار على مرتضى منصور

سعره 170 جنيها.. المصل واللقاح: لقاح الإنفلونزا السنوي يعطى للأطفال من 3 سنوات.. فيديو

شاهد | لقاء الخميسي في احضان زوجها محمد عبدالمنصف

ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن فيلم قابل للكسر

AdvertisementS

فيديو الاعتذار.. شاهد أحمد حسن يعتزل اليوتيوب للأبد ويحكي قصته لأول مرة

«لحقوهم قبل الدخلة».. القصة الكاملة لإحباط زواج طفلين في سوهاج

التنمية المحلية:25% قيمة التخفيض للتصالح في المدن الجديدة بـ 18محافظة

أقال 25 مدربا في عامين.. كارتيرون يفتح النار على مرتضى منصور

تسعيرة الـ 2 مليون دولار كلام سوشيال.. رئيس المقاصة يحسم الجدل حول محمد ابراهيم

بعد قرار اعتزالها الفن.. شاهد.. داليا إبراهيم ترتدي الحجاب

يهملها الكثيرون.. 3 إعدادات مهمة يجب ضبطها على WhatsApp بهواتف أندرويد

أخبار التوك شو.. حقيقة مظاهرة السويس.. الباز يكشف ثروات المقاول الهارب محمد علي.. ولجنة مكافحة كورونا: مصر بها نوعان من الفيروس

عض الإيد اللي اتمدت له.. الطمع القاتل والرغبة في الثراء تقود لسفك الدماء

بعد 108 أعوام من غرقها.. دراسة: الشمس وراء غرق سفينة تايتانيك

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

وحشتني.. لقاء الخميسي تعيد ذكرياتها مع الراحل سامي العدل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. ابنة ماجد المصري تخطف الأنظار في حفل خطوبتها

مواصفات سوزوكي اسبريسو suzuki s presso أرخص سيارة suv في مصر.. صور

بفستان لافت.. زوجة علي ربيع تتألق في أحدث ظهور لها