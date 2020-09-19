طريقة إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالخيط والبخار ومعجون الأسنان

طريقة ازالة الرؤوس السوداء من الأنف من أكثر من الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات، فتعد الرؤوس السوداء عبارة عن بثور ترتفع إلى سطح الجلد عندما تسد المسام وتغلق، فإنها تعرف باسم الرؤوس البيضاء ولكن عندما يظل الجزء العلوي مفتوحًا، تتشكل الرؤوس السوداء





يعتقد الكثير من الأشخاص أن الرؤوس السوداء داكنة لأن هذا هو لون الشوائب الموجودة في المسام، الحقيقة هي أن الرؤوس السوداء سوداء أو رمادية داكنة لأن الزيت والجلد الميت الذي يسد المسام "يتأكسد المصدر عندما يتلامس مع الهواء.





إذا كنت تتعامل مع الرؤوس السوداء ، فقد تتساءل طريقة ازالة الرؤوس السوداء من الانف و نرصد لكم فيما يلي أبرز الطرق...





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طريقة إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالخيط

هناك العديد من الحيل الإبداعية التي يبتكرها الأشخاص لتنظيف بشرتهم لا تتوقف أبدًا عن الدهشة، وكان من ضمن هذه الحيل التخلص من الرؤوس السوداء بالأنف بالخيط

استخدم منشفة ساخنة على الجلد لمدة خمس دقائق لفتح المسام و اسحب الخيط فوق الجلد ثم نظفه بمنظف معتدل و استكمل باستخدام التونر.





إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بالفازلين

يعتبر الفازلين من الكريمات الغنية بالعديد من الفوائد التجميلية وقد أثبت فاعليته في إزالة الرؤوس السوداء من الأنف من خلال تطبيق بعض الخطوات التالية و التي تتمثل في ...

-ضعي الفازلين على إصبعك وافركي منطقة الأنف جيدًا، استخدمي قطعة من النيلون، وضعيها على أنفك لمدة 5 دقائق.

-بعد ترطيب المنطقة جيدًا وتفاعل الفازلين مع البخار، الذي يتراكم داخل النيلون، يمكنك إزالة هذا الأخير ثم انزعي الفازلين بواسطة منشفة نظيفة.

-لفي شاشة معقمة على إصبعك، وابدئي بالضغط على الرؤوس السوداء من الأسفل إلى الأعلى وكرري هذه العملية عدة مرات للتخلص من كل الرؤوس السوداء.





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إزالة الرؤوس السوداء من الأنف من اول مرة

لايعرف الكثير من الأشخاص ما هي أفضل طريقة لـ إزالة الرؤوس السوداء من الأنف من اول مرة، فقدم موقع food.ndtv، قناع صودا الخبز والليمون فهو مقشر طبيعي يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة والتي تؤدي في النهاية إلى التخلص من ظهور الرؤوس السوداء حيث أن الليمون يساعد في فتح المسام المسدودة ويشدها ، مما يترك مجالًا صغيرًا جدًا للرؤوس السوداء لتجد طريقها

طريقة قناع صودا الخبز والليمون

ملعقة كبيرة من صودا الخبز واخلطها مع نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون ثم ضع الخليط على الأنف وبمجرد أن يجف يغسل بالماء الفاتر.





إزالة الرؤوس السوداء من الأنف بمعجون الأسنان

معجون الأسنان من أبرز العلاجات التي تساهم في إزالة الرؤوس السوداء من الأنف، فيمكنك وضع المعجون على منطقة الأنف بحركة دائرية مع شد جلد ومسام الأنف جيدًا حتى يتغلغلها المعجون يمتص الدهون، ثم تشطف فرشاة الأسنان ويوضع عليها معجون مرة أخرى.

وتمشط من أعلى لأسفل وليس العكس حتى لا تنقل البكتيريا ثم يشطف الأنف بمياه فاترة ويترك دون تجفيف حتى لا يتهيج الجلد عند ملامسة قطع القماش الخشن عليه بعد استخدام المعجون.





إزالة الرؤوس السوداء من الوجه بالبخار

البخارطريقة أخرى فعالة لإزالة الرؤوس السوداء هي تبخير وجهك الحصول على بخار للوجه في المنزل، قومي بتنظيف وجهك وأن يكون خالي من الشوائب وليس عليك سوى غلي قدر من الماء ، ويمكنك إضافة الليمون أو أي عشب للحصول على ملمس مهدئ على بشرتك بمجرد أن يغلي ارفعه عن النار.

ثم اخفض وجهك فوق البخار المتصاعد من الماء واحتفظ بمنشفة على رأسك لحبس البخار وتأكد من أن وجهك على مسافة من الماء لأنه قد يحرق بشرتك، وستشعر بشرتك بالنعومة بعد بضع دقائق وجفف بمنشفة.





إزالة الرؤوس السوداء طبيعيًا

قدم الدكتور محسن النادى، استشاري الطب البديل، بعض المكونات الطبيعية التي توجد بكل مطبخ و تساهم في علاج الرؤوس السوداء من الأنف و هما ..

-الليمون يعمل على إزالة الرؤوس السوداء المزعجة من على الوجه لا سيما منطقة الأنف.

-تعمل النشا على تضيق مسام الجلد الواسعة و إزالة الشوائب من البشرة.

-خلط ثلاث ملاعق من العدس الأصفر المسلوق والمطحون، مع ملعقة من الطحين، وملعقة من ماء الورد، وعصير الليمون بشكل متجانس، وتطبيق المزيج على البشرة بعيدًا عن العينين، وتركه لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى يجف، ثمّ غسل البشرة بالماء الفاتر، واستخدام الوصفة بمعدل ثلاث مرات أسبوعيًا.

وأضاف النادي، أن يساعد تنظيف البشرة باستمرار بالتخلص من أغلب الزيوت التي تسبب الرؤوس السوداء، كما أنه يساعد على تخليص البشرة من التراكمات الجلدية التالفة.



