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بالطماطم.. وصفة قوية تعالج الرؤوس السوداء

الأحد 30/أغسطس/2020 - 05:00 م
بالطماطم .. وصفة
بالطماطم .. وصفة قوية تعالج الرؤوس السوداء
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اسماء محمد
تحتوي الطماطم على فيتامين سي الذي يجدد البشرة ، كما أنه يحتوي على فيتامين أ وحمض الستريك والبوتاسيوم الذي يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء مما جعلها تستخدم فى ماسكات عديدة.
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ويقدم موقع بولد سكاى خطوات عمل ماسك عصير الطماطم لعلاج الرؤوس السوداء.

مكونات الماسك:
ملعقة صغيرة صودا الخبز 
2 ملعقة كبيرة عصير طماطم 

طريقة استعمال الماسك:
ضعى كل المكونات فى وعاء واحد وامزجيهم جيدا . 
ضعي العجينة على المنطقة المصابة اتركيه لمدة 5 دقائق.
 اشطفيه من خلال فركه برفق باستخدام الماء البارد. 
استخدمي هذا مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.

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