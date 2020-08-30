بالطماطم .. وصفة قوية تعالج الرؤوس السوداء

تحتوي الطماطم على فيتامين سي الذي يجدد البشرة ، كما أنه يحتوي على فيتامين أ وحمض الستريك والبوتاسيوم الذي يساعد في التخلص من الرؤوس السوداء مما جعلها تستخدم فى ماسكات عديدة.

إقرأ أيضا ماسك سحرى لعلاج الرؤوس السوداء والاسمرار ويقدم موقع بولد سكاى خطوات عمل ماسك عصير الطماطم لعلاج الرؤوس السوداء .





مكونات الماسك:

ملعقة صغيرة صودا الخبز

2 ملعقة كبيرة عصير طماطم





طريقة استعمال الماسك:

ضعى كل المكونات فى وعاء واحد وامزجيهم جيدا .

ضعي العجينة على المنطقة المصابة اتركيه لمدة 5 دقائق.

اشطفيه من خلال فركه برفق باستخدام الماء البارد.

استخدمي هذا مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النتيجة المطلوبة.



