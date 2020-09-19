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رياضة

الظهور الأول لـ رضا عبدالعال.. طنطا يستدرج نادي مصر في لقاء الجريحين بالدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:01 ص
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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محمد السعيد
يستضيف فريق طنطا نظيره نادي مصر، اليوم، السبت، في تمام الخامسة والنصف مساء، على ستاد طنطا الرياضي، ضمن منافسات الجولة الـ 28، من مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى فريق طنطا بقيادة مدربه الجديد رضا عبدالعال لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على حظوظه الضعيفة في البقاء بمسابقة الدوري.

كان مجلس إدارة نادي طنطا أقال أيمن المزين عقب السقوط أمام أسوان برباعية نظيفة، في الجولة الماضية، وعين رضا عبدالعال خلفا.

ولم يحقق فريق طنطا أي فوز في الدوري منذ استنئاف المسابقة في أغسطس الماضي عقب توقف طويل، بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث خسر في 8 لقاءات وتعادل في لقاء وحيد.

نادي مصر هو الآخر يواجه شبح الهبوط ويقدم نتائج سيئة في مسابقة الدوري، حيث لم يحقق سوى فوز وحيد منذ عودة المسابقة أمام الجونة.

ويأمل نادي مصر بقيادة مدربه الجديد ايضا طارق عبدالله الذي تولي قيادة الفريق مؤخرا خلفا لـ خالد جلال في انتزاع الثلاث نقاط من طنطا، للتمسك بفرصه الصعبة في البقاء.

ويحتل نادي مصر المركز الـ 17 في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، بفارق نقطتين عن طنطا صاحب المركز الـ 18 والأخير بـ 17 نقطة.
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