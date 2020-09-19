المؤبد لعامل زراعي تعدى على آخر بفأس قاصدا قتله بالشرقية

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منيا القمح، يفيد ورود بلاغا من "حسنى ع " 67 سنة فلاح مقيم عزبة البرنس بمنيا القمح، أثناء تواجده بالأرض خاصته فوجئ بقيام "أسامة ش" مزارع بالتعدى عليه ضربا مستخدما "فأس" قاصدا إزهاق روحه محدثا إصابته بكسر بالجمجمة لخلافات سابقة بينهما.





وتوصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام "أسامة ش" مزارع بالتعدى على المجنى عليه لخلافات بينهما.





بالعرض على نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قررت إحالته الي محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 24267 لسنة 2020 و التى أصدرت حكمها المتقدم.