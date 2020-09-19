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محافظات

في جولة لمحافظ أسوان.. محاسبة المسئولين عن الأحياء بعد رصد العديد من السلبيات.. صور

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:00 م
محاسبة المسئولين
محاسبة المسئولين عن الأحياء بعد رصد العديد من السلبيات
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شاذلى عبد الفتاح
مع تعدد شكاوى المواطنين ومعاناتهم من حجم الإهمال والسلبيات داخل بعض المناطق والأحياء السكنية والأسواق والتي تم إرسالها على الواتسآب الشخصى للواء أشرف عطية محافظ أسوان والذى تفاعل بشكل فورى مع هذه الشكاوى.

قام المحافظ فى ساعة متأخرة من الليل بجولة ميدانية مفاجئة بواسطة سيارة ملاكى دون أى إنذار أو إخطار مسبق للوقوف على مواطن الخلل بنفسه ، وقد شملت الجولة مناطق وأحياء الجوزيرة والصداقة الجديدة وكيما والسيل الجديد، إضافة إلى سوق السيل وشوارع كسر الحجر وشرق البندر وصلاح الدين ، فضلًا عن كورنيش النيل وطريق السادات.

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ورصد اللواء أشرف عطية العديد من السلبيات وأوجه القصور مع التأكد من مدى إلتزام القائمين على الأحياء والمحليات بواجباتهم ، بالإضافة إلى متابعة مستوى أداء شركات النظافة المكلفة برفع القمامة والمخلفات وأيضًا كنس الشوارع فى هذه الأحياء والمناطق .

وبناءً على ما رصده قرر محافظ أسوان محاسبة كل من أهمل بهذه الأحياء والمناطق السكنية بالتحقيق معهم لعدم قيامهم بمسئولياتهم ومهامهم الوظيفية مع توفير بعض الإمكانيات لرؤساء الأحياء لتلافي هذه الملاحظات ، وأيضًا خصم نسب مالية من مستحقات شركات النظافة المسئولة عن هذه الأحياء ، وخاصة أن جولة المحافظ شملت كذلك مقرات أحياء شرق والصداقة الجديدة حيث فؤجى العاملين المكلفين بالنوبتجية الليلية بوجود المحافظ بينهم والذى أمر برفع تراكم من القمامة فى مدخل حى الصداقة الجديد ، علاوة على عدم التأمين الجيد لأبواب وشبابيك مبنى حى شرق .

وطالب المحافظ من أصحاب المحلات داخل السوق المجمع بالصداقة الجديدة بالالتزام بجودة وصلاحية المطروح من السلع الغذائية مع عدم المغالاة فى أسعارها وذلك بعد أن تفقد المحافظ بعض المحلات.

وأثناء جولته استمع أشرف عطية إلى المشاكل والمطالب التى طرحها عليه بعض المواطنين الذين تصادف تواجدهم بهذه المناطق والشوارع والتى تركزت على سوء حالة النظافة، مع ضعف الإنارة ووجود طفح للصرف الصحى بين عمارات الأوقاف بالصداقة الجديدة ، بالإضافة إلى تراكمات المخلفات الناتجة من سوق السيل الجديد وقيام بعض المحلات بوضع حواجز أسمنتية أمام محلاتهم لمنع وقوف السيارات وغيرها من المشاكل الأخرى.

في جولة لمحافظ أسوان.. محاسبة المسئولين عن الأحياء بعد رصد العديد من السلبيات.. صور
في جولة لمحافظ أسوان.. محاسبة المسئولين عن الأحياء بعد رصد العديد من السلبيات.. صور
في جولة لمحافظ أسوان.. محاسبة المسئولين عن الأحياء بعد رصد العديد من السلبيات.. صور
في جولة لمحافظ أسوان.. محاسبة المسئولين عن الأحياء بعد رصد العديد من السلبيات.. صور
في جولة لمحافظ أسوان.. محاسبة المسئولين عن الأحياء بعد رصد العديد من السلبيات.. صور
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