AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد غرق شابين.. محافظ أسوان يناشد المواطنين بالسباحة داخل الحمامات والبعد عن النيل

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 08:32 م
محافظ أسوان يناشد
محافظ أسوان يناشد المواطنين بالسباحة داخل الحمامات
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أعرب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن خالص تعازية لأسر وأهالي الشابين اللذين تعرضا للغرق وهما عبد الله حسين ٢٥ سنة وأنس عبد الشكور ٢٥ سنة أثناء ممارسة السباحة على الضفة الشرقية لمجري نهر النيل المجاورة لكوبري أسوان الملجم.

وأعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لمسئولى المسطحات المائية والإنقاذ النهرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المواطنين من السباحة داخل مجرى نهر النيل وخاصة فى المنطقة المواجهة لكوبرى أسوان الملجم وذلك بعد تزايد أعداد المواطنين الذين تعرضوا للغرق خلال الفترة الماضية نتيجة سرعة السحب وحركة جريان المياه ووجود دوامات تمثل خطرًا على أى مغامر بحياته يحاول السباحة فى هذه المنطقة.

واقرأ أيضًا:

كما كلف أشرف عطية مدير عام الشباب والرياضة بفتح حمامات السباحة التابعة للأندية الرياضية أمام الجمهور وتسهيل إجراءات ممارسة رياضة السباحة للجميع حيث أنها آمنة ويوجد بها الكوادر المدربة لتدريب وتوجيه الممارسين لها. 

وناشد محافظ أسوان الراغبين فى ممارسة رياضة السباحة من المواطنين بالاشتراك فى حمامات السباحة المتوافر بها الاشتراطات الأمنية حماية لأرواحهم من أى مخاطر. 

وأوضح المحافظ بأن مدينة ومركز أسوان تضم 7 حمامات سباحة منها 4 حمامات تابعة لمديرية الشباب والرياضة وهى بنادى أسوان الرياضى ونادى الشمس بكيما استاد أسوان الرياضى وأيضًا بمنطقة الجزيرة أمام مطلع الصداقة الجديدة، كما توجد 3 حمامات سباحة أخرى تابعة للشركات المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبر الفيديو كونفرانس.. أشرف صبحي يناقش مع محافظ الوادي الجديد تطوير المنشآت الشبابية والرياضية

وزير الشباب والرياضة يتفقد مركزي شباب الهايكستب والسلام ثالث

انتشال جثماني شابين من نهر النيل بأسوان

مصايف أسوان.. وسيلة ترفيهية للتخلص من ارتفاع درجات الحرارة

ترشيحاتنا

وشى بالعشرات من زملائه لـ أمريكا.. وثائق تفضح الزعيم الجديد لـ داعش

تركيا تواصل الاستفزاز: تمديد مهام سفينة تنقيب بشرق المتوسط شهرا

محمد موسى يهاجم الهارب محمد علي: أنت متقدرش تقوّم نملة مش مظاهرة

على نغمات لغبطيطا.. وصلة رقص لـ سمية الخشاب في حمام السباحة

خاص| بعد خروجهما من حسابات فايلر.. الأهلي يبحث تسويق جيرالدو وأجايي

الري السودانية: استمرار انخفاض مناسيب النيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتحقيق حلم والدتها المصابة بمرض مزمن| عروس تقيم حفل زفافها في المستشفى.. شاهد

رسميًا.. طرح بنتلي كونتيننتال مولينر bentley continental gt

امرأة مسنة تفقد أطرافها الأربعة بسبب جرح من ورقة.. وتوجه هذا التحذير