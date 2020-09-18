انطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بـ أسوان.. صور

انطلقت اليوم بمحافظة أسوان المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بهدف فحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى الصحية.





ومن المقرر أن تستمر فعاليات المبادرة الرئاسية إعتبارًا من اليوم الجمعة ولمدة 3 شهور متواصلة.





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من جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة ستنطلق داخل 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى المدن والمراكز المختلفة.





وأكد الدكتور إيهاب حنفى أن المبادرة تهدف إلى الإكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق الـ40 عامًا .





وواصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنفيذ فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين والتى تم إطلاقها مطلع شهر سبتمبر الجارى .