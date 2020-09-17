AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

غدًا انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بـ 79 وحدة بأسوان

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:34 م
غداً انطلاق مبادرة
غداً انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بـ 79 وحدة بأسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان إستعداداتها النهائية لإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بهدف فحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.

وسوف تنطلق فعاليات المبادرة الرئاسية إعتبارًا من غد الجمعة وتستمر لمدة 3 شهور متواصلة. 

واقرأ أيضًا:

من جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة ستنطلق داخل  79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان المختلفة.

وأكد الدكتور إيهاب حنفى أن المبادرة تهدف إلى الإكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق الـ40 عامًا .

وواصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان تنفيذ فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين والتى تم إطلاقها مطلع شهر سبتمبر الجارى .
غدًا انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بـ 79 وحدة بأسوان
غدًا انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بـ 79 وحدة بأسوان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صحة أسوان: توافد السيدات والفتيات على مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة.. صور

الأمومة والطفولة: مبادرة العناية بصحة الأم والجنين تستهدف ٣٣ ألف سيدة بالأقصر..فيديو

توقيع الكشف على 114 ألف سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالمنيا

صحة أسوان تنفذ أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين.. شاهد

وكيل صحة الشرقية يناقش الاستعدادات لتنفيذ المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي

انطلاق مبادرة 100 مليون صحة للاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بالقليوبية.. السبت

ترشيحاتنا

كل يوم مليونير جديد.. الدكتور عادل ياسين: استقالة السراج غير قابلة للتنفيذ لهذه الأسباب

شاهد| لقطات حية لمطاردة قوات حرس الحدود لعناصر خارجة عن القانون خلال عملية تهريب السلاح

غيرت حياته رؤية النبي في المنام| قصة أشهر مجاذيب مسجد السيدة زينب بعد وفاته

المرور يتدخل لإنقاذه .. تعرض سيارة محمد صلاح لعطل مفاجئ

الزمالك: 3 أسماء مرشحة لخلافة كارتيرون

فاكسيرا توفر لقاح الإنفلونزا بـ 170 جنيها في 11 فرعا علي مستوي الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محرجة بسبب اسمها.. حكاية رسالة مفاجئة بعثتها كيت ميدلتون لأصدقائها قبل انضمامها للعائلة المالكة

صدى البلد يحاور طبيب الفرخة ليسكي: كونسلتو مصري سويسري أجرى لها جراحة| تفاصيل

بشعر مجعد.. دانا حمدان بإطلالة جريئة على انستجرام