غدًا انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بـ 79 وحدة بأسوان

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان إستعداداتها النهائية لإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، بهدف فحص وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى.





وسوف تنطلق فعاليات المبادرة الرئاسية إعتبارًا من غد الجمعة وتستمر لمدة 3 شهور متواصلة.





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من جانبه قال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن فعاليات مبادرة 100 مليون صحة ستنطلق داخل 79 وحدة فحص ثابتة ومتحركة على مستوى مدن ومراكز محافظة أسوان المختلفة.





وأكد الدكتور إيهاب حنفى أن المبادرة تهدف إلى الإكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات المرض والتقليل من وفيات الأمراض المزمنة، وتستهدف فحص جميع المواطنين فوق الـ40 عامًا .



