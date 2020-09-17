تنفيذ جداريات وأعمال فنية ضمن خطة التطوير والتجميل بأسوان

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بفريق عمل ملتقى سلسبيل النيل والذى ضم الفنان التشكيلى أحمد عبد الجواد والدكتور يوسف محمود عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر والدكتور أحمد سليم رئيس قسم التصوير بالكلية حيث حضر اللقاء الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ، بجانب مديرى الشئون القانونية والمالية والمشروعات بالمحافظة .
حيث يأتى هذا اللقاء فى إطار الجهود المتواصلة التى يتم تنفيذها حاليًا على أرض الواقع من أعمال التطوير والتجميل لتحويل مدينة أسوان لبانوراما جمالية تبهر ضيوفها من الزائرين والسائحين .
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وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع متكامل من التطوير والتجميل تم فيه الحفاظ على الهوية البصرية للتراث والبيئة الأسوانية بعناصرها الجمالية المتنوعة .
ووجه أشرف عطية لتشكيل لجنة لمباشرة ومتابعة الأعمال التى سيقوم فريق العمل التطوعى بملتقى سلسبيل النيل والذى سيضم 40 فنان بمجالات ( رسام ونحات وتصوير فوتوغرافى ) من كبار الفنانين والأساتذة بالجامعات المصرية بتنفيذها خلال الفترة الحالية بمدينة أسوان حيث سيتم تنفيذ جدرايات وأعمال فنية بمساحات متنوعة وخامات ذات تقنية عالية لتعبر وتحاكى الطابع والطراز الأسوانى الأصيل وتصف المعالم السياحية والمناطق الأثرية من معابد ومتاحف ومناظر جمالية لأسوان بحيث يتم وضع هذه الجداريات فى أماكن متفرقة بدءًا من طريق المطار وحتى ميدان المدخل الشمالى.
وطالب محافظ أسوان من مسئولى ملتقى سلسبيل بإعداد فيلم بنظام الـ 3 D يتضمن الرؤية الخاصة بتنفيذ الأعمال الفنية والشكل النهائى لها لاختيار الأنسب والأفضل منها على أن يراعى فيها مناسيب الإرتفاع والطول ، ليعقب ذلك البدء فى التنفيذ بشكل متناسق لتمثل إضافة حقيقة لأعمال التطوير والتجميل الجارية ، ولتكون بمثابة بانوراما تعريفية للسائح والزائر لأسوان.
وكلف المحافظ للتنسيق لإعداد مجموعة من التماثيل لرموز أبناء أسوان ليتم وضعها فى الميادين والحدائق ، على أن يتم بالتوازى مع ذلك إختيار بعض الأماكن بالمناطق المختلفة لتنفيذ تجربة إقامة مسطحات خضراء وحدائق بلا أسوار فيها لخلق متنفس حيوى وجمالى للمواطنين ليساهم كل ذلك فى إستعادة الشكل الحضارى والجمالى الذى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.
حيث يأتى هذا اللقاء فى إطار الجهود المتواصلة التى يتم تنفيذها حاليًا على أرض الواقع من أعمال التطوير والتجميل لتحويل مدينة أسوان لبانوراما جمالية تبهر ضيوفها من الزائرين والسائحين .
واقرأ أيضًا :
استجابة لـ أهالي فارس: إنشاء مدرسة بإجمالي 24 فصلًا وبتكلفة 9 ملايين جنيه في أسوان.. صور
وخلال اللقاء أكد اللواء أشرف عطية على أنه يجرى حاليًا تنفيذ مشروع متكامل من التطوير والتجميل تم فيه الحفاظ على الهوية البصرية للتراث والبيئة الأسوانية بعناصرها الجمالية المتنوعة .
ووجه أشرف عطية لتشكيل لجنة لمباشرة ومتابعة الأعمال التى سيقوم فريق العمل التطوعى بملتقى سلسبيل النيل والذى سيضم 40 فنان بمجالات ( رسام ونحات وتصوير فوتوغرافى ) من كبار الفنانين والأساتذة بالجامعات المصرية بتنفيذها خلال الفترة الحالية بمدينة أسوان حيث سيتم تنفيذ جدرايات وأعمال فنية بمساحات متنوعة وخامات ذات تقنية عالية لتعبر وتحاكى الطابع والطراز الأسوانى الأصيل وتصف المعالم السياحية والمناطق الأثرية من معابد ومتاحف ومناظر جمالية لأسوان بحيث يتم وضع هذه الجداريات فى أماكن متفرقة بدءًا من طريق المطار وحتى ميدان المدخل الشمالى.
وطالب محافظ أسوان من مسئولى ملتقى سلسبيل بإعداد فيلم بنظام الـ 3 D يتضمن الرؤية الخاصة بتنفيذ الأعمال الفنية والشكل النهائى لها لاختيار الأنسب والأفضل منها على أن يراعى فيها مناسيب الإرتفاع والطول ، ليعقب ذلك البدء فى التنفيذ بشكل متناسق لتمثل إضافة حقيقة لأعمال التطوير والتجميل الجارية ، ولتكون بمثابة بانوراما تعريفية للسائح والزائر لأسوان.
وكلف المحافظ للتنسيق لإعداد مجموعة من التماثيل لرموز أبناء أسوان ليتم وضعها فى الميادين والحدائق ، على أن يتم بالتوازى مع ذلك إختيار بعض الأماكن بالمناطق المختلفة لتنفيذ تجربة إقامة مسطحات خضراء وحدائق بلا أسوار فيها لخلق متنفس حيوى وجمالى للمواطنين ليساهم كل ذلك فى إستعادة الشكل الحضارى والجمالى الذى يليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.