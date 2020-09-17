ضبط 448 مخالفة مرورية و29 قضية تموينية فى أسوان

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان جهودها من خلال حملاتها المكبرة لضبط الخارجين عن القانون بهدف بسط الأمن والأمان فى الشارع الأسوانى بالشكل المطلوب، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن.
ففى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 448 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 63 مخالفة لتجاوز حد السرعة، علاوة على التصالح الفورى فى 79 مخالفة، فضلًا عن تحرير 139 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص لـ 82 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 122 مخالفة متنوعة.
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وفى مجال ضبط السائقين تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان التابع لدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و11 قضية عدم حمل شهادة صحية وقضية سلع مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتركت نتائج الحملة أثرًا طيبًا وملموسًا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .
ففى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 448 مخالفة مرورية متنوعة شملت ضبط توك توك بدون ترخيص، وتحرير 63 مخالفة لتجاوز حد السرعة، علاوة على التصالح الفورى فى 79 مخالفة، فضلًا عن تحرير 139 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص لـ 82 حالة لعدم قبول التصالح، وتحرير 122 مخالفة متنوعة.
واقرأ أيضًا:
تنفيذ 744 حكما وضبط 448 مخالفة مرورية و28 قضية تموينية في حملات أمنية بأسوان
وفى مجال ضبط السائقين تحت تأثير المواد المخدرة فقد تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان التابع لدائرة مركز شرطة أسوان حيث أسفر الفحص عن ضبط 2 حالة إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.
وفى مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 29 قضية تموينية متنوعة تضمنت ضبط 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى و10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و11 قضية عدم حمل شهادة صحية وقضية سلع مجهولة المصدر، وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتركت نتائج الحملة أثرًا طيبًا وملموسًا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة .