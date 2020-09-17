AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

استجابة لـ أهالي فارس: إنشاء مدرسة بإجمالي 24 فصلاً وبتكلفة 9 ملايين جنيه في أسوان.. صور

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 02:49 م
قرية فارس بمركز كوم
قرية فارس بمركز كوم أمبو
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
فى استجابة سريعة لمناشدات أهالى قرية فارس بمركز كوم أمبو تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأعطى توجيهاته لمدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبدء فى إنشاء مدرسة ابتدائى ورياض أطفال بالقرية على مساحة 2400 م2 والتى تم التصديق عليها فى إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة أمس.

وسوف تساهم المدرسة الجديدة فى استيعاب الكثافة الطلابية بالقرية نظرًا لسوء حالة مبانى مدرسة فارس الإبتدائية والتى كانت تضم 10 فصول ولكن لأنها آيلة للسقوط تم إخلاء الطلاب منها منذ عام 2015 ونقلها كفترة مسائية بمدرسة العقاد الإعدادية.

واقرأ أيضًا:

وكشف محافظ أسوان عن أنه بعد التواصل مع اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية سيتم البدء فى إنشاء المدرسة الجديدة بإجمالى 24 فصلاً منها 18 فصلاً للمرحلة الإبتدائية و6 فصول لمرحلة رياض الأطفال.

هذا وسوف تصل تكلفة المدرسة الجديدة لأكثر من 9 مليون جنيه على أن تبدأ الدراسة فيها بداية من العام الدراسى القادم 2021 /2022  .

ولفت إلى أنه سيتم تسليم مبانى المدرسة القديمة إلى وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال الترميم لها وتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافى وتنويرى، خاصة أنه شيدها شيخ المعماريين المهندس حسن فتحى عام 1957 وهى مصممة على نظام معمارى يعكس الطبيعة الأسوانية المميزة  .
استجابة لـ أهالي فارس: إنشاء مدرسة بإجمالي 24 فصلاً وبتكلفة 9 ملايين جنيه في أسوان.. صور
استجابة لـ أهالي فارس: إنشاء مدرسة بإجمالي 24 فصلاً وبتكلفة 9 ملايين جنيه في أسوان.. صور
استجابة لـ أهالي فارس: إنشاء مدرسة بإجمالي 24 فصلاً وبتكلفة 9 ملايين جنيه في أسوان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ سوهاج يفتتح مدرستين بتكلفة 5,5 مليون جنيه

إنشاء معهد بغداد الأزهري في الوادي الجديد بتكلفة 18 مليون جنيه

فى استجابة لمناشدات أولياء الأمور .. محافظ أسوان يقرر تشكيل لجنة لفحص نتائج اختبارات القبول للتمريض

بتكلفة 10 ملايين جنيه .. محافظ دمياط تفتتح مدرسة العنانية الإبتدائية "٢"

ترشيحاتنا

في عيد ميلادها.. حساب وهمي وضع عبلة كامل في مأزق

هل يجوز في العقيقة توزيعها نيئة بدون طهي ؟

إطلالة لـ سمية الخشاب من داخل حمام السباحة

تقرير جزائري: الأهلي حسم صفقتي البلايلي وبدر بانون

من أجل قبرص.. ألمانيا وإيطاليا توجهان صفعة قوية لتركيا

أحمد شوبير: الأهلي يتفاوض على 4 صفقات أفريقية

AdvertisementS

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

ممكن يرجع الزمالك.. شوبير: كارتيرون لن يستكمل عقده مع التعاون السعودي

المخابرات العامة تحرر مصريين مختطفين في ليبيا وتعيدهم لأرض الوطن

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

وزيرة البيئة: إضافة رسوم النظافة على فاتورة الكهرباء بحد أقصى 40 جنيها.. فيديو

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

في عيد ميلاد عبلة كامل.. تعرف على سبب طلاقها من محمود الجندي

مبروك بدرية.. البلوجر بدر خلف يثير الجدل على السوشيال ميديا باختبار حمل

رغم رحيله إلى بيراميدز.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ إطلالة ناعمة.. منال سلامة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بشرى سارة.. شركة أمريكية تعلن عن اكتشاف دواء لعلاج فيروس كورونا

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تعلن اختبارات كورونا.. وبدر خلف يثير الجدل باختبار حمل