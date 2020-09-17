استجابة لـ أهالي فارس: إنشاء مدرسة بإجمالي 24 فصلاً وبتكلفة 9 ملايين جنيه في أسوان.. صور

فى استجابة سريعة لمناشدات أهالى قرية فارس بمركز كوم أمبو تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وأعطى توجيهاته لمدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالبدء فى إنشاء مدرسة ابتدائى ورياض أطفال بالقرية على مساحة 2400 م2 والتى تم التصديق عليها فى إجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة أمس.





وسوف تساهم المدرسة الجديدة فى استيعاب الكثافة الطلابية بالقرية نظرًا لسوء حالة مبانى مدرسة فارس الإبتدائية والتى كانت تضم 10 فصول ولكن لأنها آيلة للسقوط تم إخلاء الطلاب منها منذ عام 2015 ونقلها كفترة مسائية بمدرسة العقاد الإعدادية.





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وكشف محافظ أسوان عن أنه بعد التواصل مع اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية سيتم البدء فى إنشاء المدرسة الجديدة بإجمالى 24 فصلاً منها 18 فصلاً للمرحلة الإبتدائية و6 فصول لمرحلة رياض الأطفال.





هذا وسوف تصل تكلفة المدرسة الجديدة لأكثر من 9 مليون جنيه على أن تبدأ الدراسة فيها بداية من العام الدراسى القادم 2021 /2022 .







ولفت إلى أنه سيتم تسليم مبانى المدرسة القديمة إلى وزارة السياحة والآثار لتنفيذ أعمال الترميم لها وتحويلها إلى مركز إشعاع ثقافى وتنويرى، خاصة أنه شيدها شيخ المعماريين المهندس حسن فتحى عام 1957 وهى مصممة على نظام معمارى يعكس الطبيعة الأسوانية المميزة .