لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات تزور جامعة أسوان.. صور

استقبلت اليوم جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات.





وحضر اللقاء الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل محمد مبارك القائم بعمل عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة أسوان، والدكتور عاطف إبراهيم عميد كلية العلوم، والدكتور محمد رسلان وكيل الكلية .





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وقال الدكتور أحمد غلاب محمد إن لجنة القطاع تضم كلا من الدكتور خالد محمد أبوم الفضل رئيس اللجنة، وعضوية الدكتور عبادى عادل القاضى عميد كلية طب أسنان السابق بجامعة السويس ، والدكتور طارق صلاح الدين حسن عميد كلية طب الأسنان السابق بجامعة عين شمس حيث قامت اللجنة بتفقد معامل كلية العلوم بالحرم الجامعى بصحارى.





وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن كلية الأسنان مقرها بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة وتضم 12 قسم ما بين أكاديمى وأكلينكى ومدة الدراسة بالكلية 5سنوات وسنة إمتياز.



