الكشف الطبي على 72 مرشحا لانتخابات مجلس النواب في أسوان

الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.

تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.

على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .



المرحلة الأولى :

من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج

24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.

نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.

من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.

23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.

موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.



المرحلة الثانية :

تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.

و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.

النتيجة 15 نوفمبر 2020.



- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020

- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر



إعلان النتيجة النهائية :

14 ديسمبر 2020

