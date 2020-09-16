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محافظات

الكشف الطبي على 72 مرشحا لانتخابات مجلس النواب في أسوان

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:53 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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شاذلى عبد الفتاح
قال الدكتور ماهر لوقا مدير القومسيون الطبى بمديرية الصحة بأسوان بأن القومسيون أستقبل 72 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 والذين تقدموا للكشف الطبي وعمل التحاليل حتى اليوم الأربعاء .

وأشار إلى أنه يقوم كل واحد منهم بتوريد رسوم الكشف الطبى ويذهب للمعمل الإقليمى لتحليل الدم وفى حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون ويستكمل باقى إجراءات الكشف الطبى سواء باطنة أو نفسية ويستلم شهادة معتمدة لتقديمها للجنة الإنتخابات .

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هذا وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :

الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.
تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.
على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .

المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
 24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
 23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.

المرحلة الثانية  :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.

- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر

إعلان النتيجة النهائية :
 14  ديسمبر 2020
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