64 مرشحا لانتخابات مجلس النواب تقدموا للكشف الطبي في أسوان

قال الدكتور ماهر لوقا مدير القومسيون الطبى بمديرية الصحة بأسوان إن هناك 64 مرشحا محتملا لخوض انتخابات مجلس النواب 2020 تقدموا للكشف الطبى وعمل التحاليل حتى اليوم الثلاثاء .
وأشار لوقا إلى أن كل من يرغب في الترشح يورد رسوم الكشف الطبى ويذهب للمعمل الإقليمى لتحليل الدم وفى حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون ويستكمل باقى إجراءات الكشف الطبى سواء باطنة أو نفسية ويتسلم شهادة معتمدة لتقديمها للجنة الانتخابات .
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9 مرشحين محتملين لانتخابات النواب بأسوان يتقدمون للكشف الطبي
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :
تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.
المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى 30 نوفمبر 2020.
المرحلة الثانية :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.
جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
إعلان النتيجة النهائية :
14 ديسمبر 2020
وأشار لوقا إلى أن كل من يرغب في الترشح يورد رسوم الكشف الطبى ويذهب للمعمل الإقليمى لتحليل الدم وفى حال سلبية التحاليل يعود مرة أخرى للقومسيون ويستكمل باقى إجراءات الكشف الطبى سواء باطنة أو نفسية ويتسلم شهادة معتمدة لتقديمها للجنة الانتخابات .
واقرأ أيضًا :
9 مرشحين محتملين لانتخابات النواب بأسوان يتقدمون للكشف الطبي
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :
تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.
المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى 30 نوفمبر 2020.
المرحلة الثانية :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
وفي الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.
جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
إعلان النتيجة النهائية :
14 ديسمبر 2020