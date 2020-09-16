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محافظات

محافظ أسوان: لا وجود لسيارات الكبود بحى المحمودية بنهاية ديسمبر القادم.. شاهد

الأربعاء 16/سبتمبر/2020 - 06:05 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أنه لا وجود لسيارات الكبود فى حى المحمودية اعتبارًا من نهاية ديسمبر القادم وذلك بعد الإحلال والتجديد لسيارات ميكروباص جديدة للسائقين بمختلف مدن ومراكز المحافظة للحصول على نفس المزايا .

كما وجه محافظ أسوان إلى تشديد الرقابة المرورية على تفعيل تشغيل عدادات التاكسى وسحب عربات التوك توك من الطرق الرئيسية إلى الداخلية غير المتوفر فيها خطوط سيرفيس وذلك من أجل الارتقاء وتحديث وسائل المواصلات والسيرفيس بناءً على مطالب مواطنى أسوان وبما يعكس الشكل الحضارى لها .

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وشدد اللواء أشرف عطية بضرورة زيادة أعداد الموظفين ومنع الأجازات إلا للضرورة القصوى داخل المراكز التكنولوجية المخصصة لإتاحة الفرصة الكاملة لتلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء مع زيادة ساعات العمل إلى فترات مسائية ، علاوة على فتح منافذ أخرى بالقرى الرئيسية لاستيعاب الإقبال المتزايد من المواطنين ، على أن يتواكب ذلك مع تطبيق الإجراءات الوقائية بتوفير المطهرات وارتداء الكمامات لمنع انتشار فيروس كورونا حماية للمواطنين والموظفين وخاصة أنه سيتم تكريم أفضل 3 مدن فى معدلات ونسب الطلبات .

كما طالب محافظ أسوان  بتقرير أسبوعى عن معدلات الإنجاز فى رصف الطرق الرئيسية والداخلية وأيضًا لأعمال رصد وحدة المتغيرات المكانية ، بجانب الإزالة الفورية لأى تعديات جديدة فى المهد أولًا بأول وأيضًا التعديات والإشغالات بمخرات السيول ، بالإضافة إلى حصر العقارات والعمارات التى لم يتم إجراء أعمال الطلاء لها ، فضلًا عن مراجعة الأصول المملوكة للدولة والمؤجرة لبعض الجهات وغير المستغلة أو إستغلالها لا يتناسب مع موقعها ، وأيضًا حصر الأراضى التى تم تخصيصها للأشخاص أو الهيئات الحكومية ولم يتم إستغلالها لسحبها وعرضها أمام المستمثرين الجادين .

وقام اللواء أشرف عطية قبل بداية الإجتماع بتسليم كرسى كهربائى متحرك وتروسيكل تم إهداؤهم من مؤسسة مصر الخير وذلك لأثنين من ذوى الهمم لمساعدتهم على الحركة وتخفيف أعباء التنقل عنهم  .
محافظ أسوان: لا وجود لسيارات الكبود بحى المحمودية بنهاية ديسمبر القادم.. شاهد
محافظ أسوان: لا وجود لسيارات الكبود بحى المحمودية بنهاية ديسمبر القادم.. شاهد
محافظ أسوان: لا وجود لسيارات الكبود بحى المحمودية بنهاية ديسمبر القادم.. شاهد
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