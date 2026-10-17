خبير: طلب الرئيس تفويضا من مجلس النواب لدعم السعودية يعكس الالتزام بالضوابط الدستورية

أكد اللواء أيمن سليمة، الخبير العسكري والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تفويضًا من مجلس النواب لتقديم الدعم والدفاع عن المملكة العربية السعودية حال طلبها ذلك، يعكس أهمية الالتزام بالضوابط الدستورية والإجراءات القانونية المنظمة للقرارات المتعلقة بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس كذلك طبيعة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسعودية.

وأوضح سليمة، خلال حوار ببرنامج «الساعة 6»، مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على قناة الحياة، أن موقف مصر تجاه الدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج، يقوم على مبدأ الدعم والمساندة عند الحاجة، مؤكدًا أن أمن الخليج يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن الأمن القومي العربي يمثل منظومة مترابطة، وأن أي تهديدات تتعرض لها إحدى الدول العربية قد تنعكس تداعياتها على بقية دول المنطقة، بما يجعل التنسيق والتعاون المشترك ضرورة للتعامل مع التحديات الأمنية والإقليمية.

وأضاف أن التحركات المصرية في هذا الإطار ترتبط باعتبارات سياسية واستراتيجية، إلى جانب الالتزام بالأطر القانونية والدستورية المنظمة لاتخاذ القرارات المصيرية، بما يضمن التعامل مع التطورات وفقًا لمؤسسات الدولة وإجراءاتها المعتمدة.

وشدد الخبير العسكري على أن طلب التفويض من مجلس النواب يبرز أهمية دور المؤسسات الدستورية في القرارات المتعلقة بالتحركات العسكرية خارج الحدود، موضحًا أن التعامل مع هذه الملفات يتطلب مراعاة الإجراءات القانونية والسياسية ذات الصلة.

واختتم سليمة تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق العربي لمواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن حماية الأمن القومي العربي ترتبط بالتعاون بين الدول، واستخدام الأدوات المتاحة للتعامل مع الأزمات وفقًا لطبيعة كل موقف.