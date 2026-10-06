محافظ الوادي الجديد تضع حجر أساس أول فندق سياحي بمدينة بلاط

اختتمت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، جولتها الميدانية بمركز بلاط، بوضع حجر أساس مشروع إنشاء أول فندق سياحي بمدينة بلاط، ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي الـ67 للمحافظة.

وفي إطار دعم المشروعات الاستثمارية وتعزيز المقومات السياحية بالمراكز، يرافقها السيد محمد كجك، نائب المحافظ، وعمار منصور، رئيس مركز بلاط، وعدد من القيادات والمعنيين بالمشروع.

ويقع المشروع شمال غرب مدينة بلاط، على مساحة إجمالية تبلغ نحو 4300م²، ويضم مبنى متكاملًا يجمع بين الفندق والمول التجاري، بمساحة تقارب 500م² للدور، ويتكون من 5 أدوار ، ويشمل المول 30 محلًا تجاريًا ومطعمًا وكافيتريا، فيما يضم الفندق 30 غرفة فندقية، إلى جانب أعمال تنسيق الموقع العام على مساحة 1800م لاندسكيب تشمل مسطحات خضراء وحمام سباحة، بما يوفر مكونًا سياحيًا وخدميًا متكاملًا يدعم الحركة الاقتصادية بالمركز.

وأكدت المحافظ، أن المشروع يمثل إضافة نوعية للمقومات السياحية والاستثمارية والخدمية بمدينة بلاط، موجهةً باستمرار التنسيق وتذليل أي معوقات أمام التنفيذ، والالتزام بالمواصفات والاشتراطات المعتمدة، بما يعزز فرص جذب الاستثمارات، ويدعم تنويع النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل لأبناء المركز.