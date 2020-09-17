لجنة طب الأسنان بالمجلس الأعلى للجامعات تتفقد كلية أسوان الجديدة.. صور

تفقدت اليوم لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الأعلى للجامعات كلية طب الأسنان بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة حيث رافق اللجنة الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة.





وشارك فى الجولة الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، والدكتور مجدى محمد على نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد دهشورى عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل محمد مبارك القائم بعمل عميد كلية طب الفم والأسنان بجامعة أسوان، والدكتور ياسر عبدالحميد عميد كلية الزراعة .





واقرأ أيضًا:





ومن جانبه قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بأن لجنة القطاع تضم كلا من الدكتور خالد محمد أبو الفضل رئيس لجنة القطاع، وعضوية الدكتور عبادى عادل القاضي عميد كلية طب أسنان السابق جامعة السويس، والدكتور طارق صلاح الدين حسين عميد كلية طب الأسنان السابق بجامعة عين شمس حيث قامت اللجنة بتفقد معامل كلية الطب البشري وأشادت اللجنة بمنشآت جامعة أسوان بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة .



وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن كلية الأسنان مقرها بالحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة وتضم 12 قسم ما بين أكاديمى وأكلينكى ومدة الدراسة بالكلية 5سنوات وسنة إمتياز.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن زيارة اللجنة تهدف للوقوف على إمكانيات كلية طب الأسنان بجامعة أسوان سواء البشرية أو ما يتعلق بالمبانى والنواحى الفنية والمادية تمهيدًا لبدء الدراسة بالكلية حتى تكتمل المنظومة الطبية والتعليمية بالقطاع الصحي بمحافظة أسوان خدمة لأبناء أسوان ومحافظات جنوب الصعيد .





فيما أوضح الدكتور خالد محمد أبو الفضل رئيس لجنة القطاع أنه آن الأوان أن تكون هناك كلية طب الفم والأسنان بجامعة أسوان التى تعد البوابة الجنوبية لمصر والتى ستضم العديد من الأقسام والتي تميز كلية طب الأسنان جامعة أسوان بمنشآتها الحديثة.





وقامت أسرة كلية طب فم الأسنان من أعضاء هيئة تدريس بإلتقاط صور تذكارية مع الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وأعضاء اللجنة والمشاركين فى الجولة من قيادات جامعية.