إقبال مرشحى انتخابات مجلس النواب على محكمة أسوان .. شاهد

بدأت لجنة تلقى أوراق الترشيح لانتخابات مجلس النواب بمحكمة أسوان الابتدائية أعمال استقبال أوراق الراغبين فى خوض الانتخابات القادمة وسط زحام وتكدس أمام بوابة المحكمة حتى قبل فتح باب التقديم .
وشددت لجنة قبول الطلبات برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية وعضوية 4 مستشارين آخرين على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول .
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الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.
تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.
على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .
المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.
المرحلة الثانية :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.
- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
إعلان النتيجة النهائية :
14 ديسمبر 2020
وشددت لجنة قبول الطلبات برئاسة المستشار إيهاب خلف الله رئيس محكمة أسوان الابتدائية وعضوية 4 مستشارين آخرين على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للمرشحين داخل قاعة المحكمة ومراعاة التباعد الاجتماعى وتأكيد ارتداء الكمامة أثناء الدخول .
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كما أوضحت اللجنة أنه تم وضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى قيام " لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .
ووجهت اللجنة أيضًا لدخول الراغبين بشكل متتالى منعا للتكدس والزحام ، واستكمال أوراق الترشيح فى أحد قاعات المحكمة ثم الدخول فى غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة فى سهولة ويسر .
هذا وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :
كما أوضحت اللجنة أنه تم وضع ملصقات وعلامات توضيحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى قيام " لجنة الانتخابات" بتوزيع زجاجات المياه المعدنية على المتقدمين للترشيح فى ظل ارتفاع درجات الحرارة .
ووجهت اللجنة أيضًا لدخول الراغبين بشكل متتالى منعا للتكدس والزحام ، واستكمال أوراق الترشيح فى أحد قاعات المحكمة ثم الدخول فى غرفة تقديم الأوراق للجنة بالقاعة فى سهولة ويسر .
هذا وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب والتى ستجرى على 284 مقعدًا بالنظام الفردي و284 في القوائم.. وهو كالآتى :
الترشح على 284 مقعدا بالنظام الفردي و284 في القوائم.
تقدم طلبات الترشح من 17 سبتمبر وحتى 26 سبتمبر الجارى.
على من يرغب الترشح البدء في إجراءات الكشف الطبي .
المرحلة الأولى :
من 21 إلى 23 أكتوبر موعد تصويت المصريين بالخارج
24 و25 أكتوبر موعد تصويت لانتخابات النواب بالداخل.
نتيجة الجولة الأولى في المرحلة الأولى 1 نوفمبر 2020.
من 21 إلى 23 نوفمبر انتخابات الإعادة بالخارج.
23 و24 نوفمبر موعد الإعادة بالداخل.
موعد إعلان النتيجة النهائية للمرحلة الأولى الانتخابات 30 نوفمبر 2020.
المرحلة الثانية :
تجرى في الخارج من 4 إلى 6 نوفمبر.
و في الداخل من 7 إلى 8 نوفمبر.
النتيجة 15 نوفمبر 2020.
- جولة الإعادة بالخارج من 5 إلى 7 ديسمبر 2020
- جولة الإعادة في الداخل من 7 إلى 8 ديسمبر
إعلان النتيجة النهائية :
14 ديسمبر 2020