وداعا لأزمات المرور.. الانتهاء من إنشاء معظم الكبارى وتوسيعات الطرق الحيوية بالقاهرة

إنجاز تلو الآخر يضاف للجهود المضنية التى تبذلها الدولة المصرية تحت مظلة المشروعات القومية، خاصة بعد أن عقدت القيادة السياسة العزم على تطوير شبكة الطرق بشكل عام، وحل لغز التكدسات المرورية بشكل خاص على مستوى الجمهورية، وكان لتطوير الطرق والمحاور بالعاصمة نصيب الأسد نظرا للكتلة السكانية الأكبر.













وعملت خلايا نحل على مواصلة الليل بالنهار فى جميع المحافظات تحت إشراف مباشر من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ خطط التنمية والتطوير لجميع شبكات الطرق ورفع كفاءتها، بعد أن أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي الضوء الأخضر لبدء انطلاق العمل لتطوير شبكة الطرق في أنحاء الجمهورية عامة ومناطق شرق القاهرة خاصة، لرفع المعاناة عن المواطنين نتيجة الزحام اليومى.





وفى غضون أشهر قليلة نجحت الشركات المنفذة فى إنشاء 40 كوبرى جديدا بشرق القاهرة بتكلفة 16 مليار جنيه تقريبا، وترشيحها لدخول موسوعة جينيس، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة العديد من الطرق لتنتهى أزمة المرور بمصر والعاصمة بشكل خاص.





ويعد تطوير شبكة الطرق وحل أزمة المرور من أهم الملفات التى تهتم بها الدولة وتسعى لتطويرها بشكل كامل منذ تولى الرئيس السيسي قيادة البلاد، حيث تم الانتهاء بشكل كامل من العمل فى ١٨ كوبرى بمناطق مدينة نصر ومصر الجديدة والنزهة والمطرية وحلمية الزيتون.





وكان من الضروري وضع منطقة شرق القاهرة على رأس الأولويات في المرحلة الأولى، حيث قلت القدرة الاستيعابية للطرق والتقاطعات بها في ظل وجود شبكة من الطرق الداخلية لم يتم تطويرها منذ زمن، وفي ظل أحجام مرورية كثيفة ومتزايدة.







وساهمت تلك الكباري الجديدة بشكل كبير فى حل أزمة المرور بمناطق شرق القاهرة التى عاني سكانها منذ عقود من الزحام المرورى، وذلك بعد دراسة تم خلالها رصد أماكن التكدسات والتفكير فى كيفية الخروج من عنق الزجاجة والعمل على حل تلك الأزمة حتى خرجت إلى النور، ولذلك فإن ما تحقق من إنجاز بهذا الحجم من الكبارى أمر يدعو للفخر.





وأشار مصدر أمنى بمرور القاهرة إلى أن معظم محاور وكبارى شرق القاهرة تم تطويرها ورفع كفاءتها، وكذا تم توسيع المحاور الحيوية مثل "عباس العقاد، والطيران ومكرم عبيد وغيرهما من المحاور الحيوية" لاستيعاب أكبر قدر من السيارات.





وأفاد المصدر بأنه تم إنشاء ٦ كباري مشاة (كوبري مشاة سيتي ستارز- كوبري مشاة مستشفى الكهرباء - كوبري مشاة المدرسة الإنجليزية - كوبري مشاة مستشفى كوبري القبة - كوبري مشاة مستشفى مصر للطيران).





ونجحت الدولة المصرية فى تطوير شبكة طرق وكبارى جديدة لتقضي نهائيا على أزمة المرور بمصر بشكل عام والقاهرة، خاصة نظرا لتمتعها بنصيب الأسد فى التعداد السكانى.وأكد أن الهدف من كباري المشاة هو تأمين عبور المواطنين للطريق، وتقليل الحوادث والحد من الكثافات المرورية.