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ثقافة

مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:49 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ووزارة السياحة والآثار المصرية، نظم مركز "زاهي حواس" للمصريات بقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية، زيارة علمية لآثار سقارة ومتحف المهندس "إيمحتب".

وقال الدكتور "مصطفى الفقي" مدير مكتبة الإسكندرية، إن الهدف من هذا البرنامج هو توعية الشباب بتاريخ مصر القديمة ورفع الوعي الأثري لدي طلاب المدارس والجامعات المصرية والتأكيد على الهُوية المصرية من خلال الإنجازات الكبيرة للمصريين القدماء في كل المجالات.

وقدم الدكتور "صبري فرج" مدير عام منطقة آثار سقارة، شرحا لتاريخ وآثار المنطقة تناول فيه ابتكار المصري القديم للبناء بالحجر ودور المهندس "إيمحتب" في ذلك.

بدأت الزيارة بشرح عملي في قاعة التهيئة المرئية على الماكيت المجسم لعناصر المجموعة الجنائزية للملك زوسر.

وأعقب ذلك مشاهدة فليم وثائقي لعالم الآثار الدكتور  زاهي حواس، ثم زيارة متحف ايمحتب والمجموعة الجنائزية للملك زوسر ومقبرة مريروكا صهر الملك تتي أول ملوك الأسرة السادسة ثم مقبرة كاجمني ومقبر "نفر سشم بتاح" ثم المرور علي هروم ونيس وهرم الملك أوسر كاف ومقبره "بتاح حتب" و"أخت حتب" ثم الانتقال لزيارة مقبرة الأخوين والطيور والفنانين ومقبرة نفر ومقبرة مايا وحور محب واختتمت الزيارة بزيارة "السرابيوم" مدافن ابيس ومقبرة تي.
مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة
مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة
مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة
مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة
مركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية ينظم زيارة لمنطقة آثار سقارة
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