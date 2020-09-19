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رياضة

بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:23 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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القسم الرياضي
شنت جماهير النادي الاهلي هجومًا ضاريًا عبر السوشيال ميديا وتحديدًا موقع التغريدات الشهير تويتر ضد شريف إكرامي حارس مرمي الفريق السابق والمنضم الى صفوف بيراميدز بداية من الموسم القادم وذلك ردًا على تهنئة اللاعب للاهلي بعد تتويجه رسميًا بالدوري رقم 42.

وقال احد المتابعين للاعب: «الدوري ده مايخصكش فى حاجة.. أنت ماسهمتش فيه اصلا.. ولو سمحت ملكش دعوة وخليك فى حالك ومتجبش سيرة الاهلي على لسانك».

وقال اخر : سبحان الله .. لعبك فى الاهلي علشان خاطر ابوك رغم ضعف مستواك واخطائك الفادحة خلا معاك 8 بطولات دوري على الورق رغم عدم مساهمتك فى اى بطولة إلا بالسلب.

فى حين هاجم متابع اخر لحارس الاهلي السابق مؤكدًا : «مش محسوبلك يا شريف .. حضرتك ملعبتش ولا دقيقة عشان ملكش تصنيف».
بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا
بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا
بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا
بالصور | جماهير الأهلي تهاجم شريف إكرامي عبر السوشيال ميديا
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