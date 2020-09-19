151 مرشحًا لانتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية في 6 دوائر بالإسكندرية

تقدم 14 مرشحًا لخوض انتخابات مجلس النواب ، اليوم السبت، إلى لجنة تلقي أوراق الراغبين في الترشح، بمحكمة شرق الإسكندرية الابتدائية، بينما لم تتقدم أي قائمة للترشح حتى الآن.





ووصل بذلك إجمالي عدد المرشحين المحتملين بالإسكندرية إلى 151 مرشحا، بعد ما تقدم ١٢٨ مرشحا في اليوم الأول و9 في اليوم الثاني.





وتقدم بطلبات الترشح 14 مرشحا منهم 5 دائرة المنتزة و3 دائرة محرم بك و3 دائرة الرمل و2 دائرة الدخيلة وواحد العطارين، وأغلقت في تمام الخامسة مساء.





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وقال المستشار محمد أمين المشد، رئيس محكمة شرق الابتدائية، ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إن عملية تقديم الأوراق تتم وسط إجراءات احترازية مكثفة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.





وقد خصصت المحكمة قاعتين لاستقبال الطلبات وتم توزيع الدوائر عليها، تسهيلا على المرشحين مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.



