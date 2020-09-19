الحلم أصبح حقيقة في عهد السيسي.. مدينة بشائر الخير تفتح باب أمل جديدًا في حياة كريمة

الحلم أصبح حقيقة وواقعًا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، فقد كانت العشوائيات المنتشرة في كل ربوع مصرنا الحبيبة خطرًا داهمًا يواجه الدولة المصرية، وبدأت الدولة بقيادة الرئيس السيسي، في إعادة تخطيط هذه العشوائيات، بهدف توفير حياة كريمة لملايين المواطنين الذين كانوا يعيشون في مناطق عشوائية خطرة وغير آمنة.





وبعد وضع حجر الأساس لمدينة الأسمرات في العاصمة القاهرة، توجه الرئيس السيسي صوب مدينة الإسكندرية، العاصمة الثانية، وعروس البحر الأبيض المتوسط، ليتم وضع حجر الأساس لمدينة بشائر الخير، بهدف توفير حياة أمنة للألاف من مواطني الإسكندرية، كجزء من المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها في كل ربوع مصر شرقًا وغربًا جنوبًا وشمالًا.





مدينة بشاير الخير بمراحلها (بشاير الخير 1، وبشاير الخير 2، وبشاير الخير 3)، هي نقلة حضارية لأهالينا بمناطق غيط العنب، ومأوى الصيادين، وكوم الملح وامتداد المفروزة، بعد إنشاء ما يقرب من ٣٠ ألف وحدة سكنية في توقيت قياسي بفضل جهود عظيمة بذلتها الإدارة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية وذلك بإجمالي تكلفة (٩.٦ مليار جنية).





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وبدأت "بشاير الخير"، بأول مشروع سكني "بشاير الخير ١"، وبدأ العمل في المشروع في شهر مارس 2015، على مدار 18 شهرًا على مساحة 13.5 فدان بإجمالي ٣٤ عمارة، و1632 وحدة سكنية، وانتهى في 26 سبتمبر 2016، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٨١٦٠ فردا.





وبالنسبة للشق التجاري في هذه المرحلة، فإن عدد محلات تلك المرحلة بلغ ١٥٦ محلًا تجاريًا بإجمالي مسطح تجاري ٥ آلاف متر مربع، بينما المسطحات الخضراء بلغت ٢٠ ألف متر مربع.





وبدأ العمل في بشاير الخير ٢، المرحلة الأولى، في يناير ٢٠١٧، بمدة التنفيذ ١٨ شهرا على مساحة ١٢ فدانا بإجمالي ٣٧ عمارة سكنية و1869 وحدة سكنية، وانتهى في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٩١٢٠ فردا.





وبالنسبة للشق التجاري، بلغ عدد المحلات ٣٣٨ محلًا تجاريًا بالدور الأرضي بمساحة ٣٢ مترا مربعا للمحل الواحد بينما عدد المولات التجارية بالدور الأول ١٣ بمساحة ٩١٥ مترا مربعا للمول الواحد بإجمالي مسطح تجاري ٢٢ ألفا و٦٨٥ مترًا، بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٥ ألف متر مربع.





وانطلق العمل في بشائر الخير 2، المرحلة الثانية، في ديسمبر 2018، وبمدة تنفيذ 12 شهرًا على مساحة 6 أفدنة، بإجمالي 20 عمارة سكنية، ويصل عدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٤٩٦٠ فردا.





بينما بغ عدد محلات تلك المرحلة بلغ ٢١٦ محلا تجاريًا بإجمالي مسطح تجاري ١٤ ألفا و٤٠٠ متر، بينما المسطحات الخضراء بلغت ٧٢٠٠ متر.





وفي يناير 2017، انطلق العمل في بشاير الخير ٣ بمدة التنفيذ ٢٤ شهرا على مساحة ١٠٥ أفدنة بإجمالي ٢٠٠ عمارة سكنية ووحدات سكنية، توفر ١٠ ألاف و٦٢٤ وحدة سكنية وعدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٥٣ ألفا و١٢٠ فردا.





وهناك بشائر الخير 5، التي انطلق العمل فيها من أكتوبر ٢٠١٨ بمدة التنفيذ ٢٤ شهرا على مساحة ٩٠ فدانا بإجمالي ٢٨٨ عمارة سكنية و15200 وحدة سكنية، وعدد سكانها بمتوسط ٥ أفراد لكل أسرة يصل إلى ٧٦ ألف فرد، وعدد محلات تلك المرحلة ١٥٣٩ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري٩٩ ألفا و ٤٦٥ مترا؛ بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٥٠ ألف متر مربع.





ويبلغ إجمالي مسطحات أرض المشروعات الخمس ٢٢٦ فدانا وعدد العمارات السكنية ٥٧٩ بإجمالي٣٠ ألفا و٣١٧ وحدة سكنية بينما عدد السكان ١٥١ ألفا و٥٨٥ مواطنا وإجمالي عدد المحلات ٣٢٣٤، بإجمالي مسطح تجاري ٢٠٤ ألاف ٣٧٠ مترا، وإجمالي الطرق الأسفلتية٢٦٦ ألفا و٥٠٠ متر، بينما إجمالي المسطحات الخضراء والأرصفة ٣٢٢ ألفا و٢٠٠ متر.





ويبلغ عدد محلات في تلك المرحلة ٩٧٢ محلا تجاريا بإجمالي مسطح تجاري ٦٢ ألفا و٨٢٠ مترا، بينما المسطحات الخضراء بلغت ١٣٠ ألف متر مربع.



