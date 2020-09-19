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محافظات

تنظيف وإخلاء شاطئ الأنفوشي من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:38 ص
أحمد بسيوني
أطلقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية، وكيل الوزارة، حملة لتنظيف وإخلاء الشواطئ من المواد الضارة بالبيئة، وذلك في إطار تشجيع المبادرات والفعاليات التي تهدف الي حماية البيئة، وتحت رعاية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

وقام فريق مبادرة (بانلاستك) بتنظيف وإخلاء شاطئ الانفوشي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة وخاصة البيئة البحرية، بالتعاون مع وزارة البيئة وبنك القاهرة وجمعية أصدقاء البيئة.

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وأهدت وزارة البيئة وجمعية أصدقاء البيئة بإهداء صناديق مخلفات لشاطئي رأس التين وستانلي، وقامت شركة (بريق) لإعادة تدوير المخلفات بتجميع تلك المخلفات البلاستيكية لإعادة تدويرها.

شارك في الحملة أكثر من ١٠٠ شاب وشابة. ومن المعروف إن البلاستيك احادى الاستخدام يتسبب في ضرر واسع وتهديد لحياة الكائنات البحرية من خلال قتلها وخنقها للأسماك ومعظم الكائنات الاخري بسبب خفة وزنه ولونه الجاذب لتلك الكائنات. كما ان سهولة تنقل بقايا المخلفات البلاستيكية عبر مجارى الأمطار والصرف الصحي يؤثر سلبا علي منظومة الصرف بشكل عام .


وتأتي المبادرة ضمن حملات توعية مكثفة على الشواطئ المصرية تستهدف حجب البلاستيك أحادي الاستخدام في مصر عن طريق تنظيف الشواطئ وايضا بتنظيم ورش توعية وندوات للتحذير من مخاطر التلوث البلاستيكي.

تنظيف وإخلاء شاطئ الأنفوشي من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة
تنظيف وإخلاء شاطئ الأنفوشي من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة
تنظيف وإخلاء شاطئ الأنفوشي من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة
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