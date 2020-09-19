تنظيف وإخلاء شاطئ الأنفوشي من المواد البلاستيكية الضارة بالبيئة

وزارة البيئة وجمعية أصدقاء البيئة بإهداء صناديق مخلفات لشاطئي رأس التين وستانلي، و

وأهدت وزارة البيئة وجمعية أصدقاء البيئة بإهداء صناديق مخلفات لشاطئي رأس التين وستانلي، و قامت شركة (بريق) لإعادة تدوير المخلفات بتجميع تلك المخلفات البلاستيكية لإعادة تدويرها.

وقام فريق مبادرة (بانلاستك) بتنظيف وإخلاء شاطئ الانفوشي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة وخاصة البيئة البحرية،

وقام فريق مبادرة (بانلاستك) بتنظيف وإخلاء شاطئ الانفوشي من المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام الضارة بالبيئة وخاصة البيئة البحرية، بالتعاون مع وزارة البيئة وبنك القاهرة وجمعية أصدقاء البيئة.

شارك في الحملة أكثر من ١٠٠ شاب وشابة. ومن المعروف إن البلاستيك احادى الاستخدام يتسبب في ضرر واسع وتهديد لحياة الكائنات البحرية من خلال قتلها وخنقها للأسماك ومعظم الكائنات الاخري بسبب خفة وزنه ولونه الجاذب لتلك الكائنات. كما ان سهولة تنقل بقايا المخلفات البلاستيكية عبر مجارى الأمطار والصرف الصحي يؤثر سلبا علي منظومة الصرف بشكل عام .







