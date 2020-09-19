في لقاء حواري مفتوح مع الشباب... محافظ الإسكندرية: مظهر برلمان الطلائع رائع ومشرف

أرض الإسكندرية، لافتًا إلى الدور القوي الذي يقوم به وزير الشباب والرياضة، وأشاد بالمشهد الرائع الذي ظهر به برلمان الطلائع اليوم، مشددًا على ضرورة معرفة الشباب والطلائع بدور مجلس البرلمان ومسئولياته، وتربيتهم علي ذلك منذ الصغر.





جاء ذلك أثناء مشاركة الشريف برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء الجمعة، في حضور الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، في فعاليات دور الإنعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر، بالمدينة الشبابية بأبي قير، بمشاركة جمع غفير من الشباب علي مستوي الجمهورية، وذلك في إطار حرص الدولة على فتح المجال أمام الطلائع والشباب وتمكينهم بالوظائف القيادية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





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وأكد الشريف أن جيل الشباب الحالي يعد من الأجيال القوية لما يمتازوا به بقدرتهم الفائقة علي التعامل مع التكتولوجيا. ورحب بجميع المبادرات الشبابية بالإسكندرية.