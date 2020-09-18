وزير الشباب والرياضة: برلمان الطلائع تجربة فريدة في تاريخ الوزارة





وفي كلمته أثناء جلسة محاكاة برلمان طلائع الجمهورية بالمدينة الشبابية بأبوقير في حضور محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، أشاد صبحي بصاحب فكرة برلمان الطلائع الدكتور علي الدين هلال عام 1999، مضيفا أن هذه الفكرة تطورت عبر أكثر من ٢٠ عاما حتى يومنا هذا.

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وأضاف صبحي أن الانتخابات عقدت الكترونيا هذا العام تماشيا مع التطور التكنولوجي الموجود لمواكبة أحدث التقنيات، منوها أن برلمان الطلائع هو النواة الحقيقة لقادة المستقبل في جمهورية مصر العربية.





وتابع صبحي أن إجراء برلمان الطلائع الكترونيا، تجربة جديدة لم نعهدها من قبل في تاريخ وزارة الشباب والرياضة وإنجاز غير مسبوق، معلنا عن دعم الوزارة الكامل لهذه التجربة الفريدة ولجميع أعضاء البرلمان.



