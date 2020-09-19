خالد الجندي: نؤمن بمتاع الجنة ولا نفكر في الكيفية.. فيديو

قال خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ان المرء عليه الإيمان بالغيب إجمالاً وليس تفصيلا، لافتا إلى أن التفاصيل لا يستوعبها العقل.





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "لما تيجى تتكلم عن اى حاجة فى الأخرة لن تدخل عقلى ولا عقلك، مثلا ازاى الناس هتقف ٤٠ ألف سنة، طيب هياكلوا منين، يعنى انت آمنت إن فى آخرة، وجاى تقول هياكلوا منين، لو اتكلمنا عن الكيفية مش هنقدر نستوعبها انهار من العسل والخمر، وعيون تفور، الله هو من يقول للشىء كن فيكون، تؤمن بمتاع الجنة لكن لا تشغل فكرك بالكيفية".





كما حذر عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من قول مصطلح "العشق الإلهي"، لافتا إلى أن العشق يتميز بأمر مادي يلتصق بعضه ببعضه.

وأضاف الجندى، "لا يجوز إذًا الحديث بهذه الكلمة عن الله سبحانه وتعالى، فالله يحب"، مستشهدا بقول الله تعالى (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).





