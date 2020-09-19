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أخبار البلد

دويلة الإرهاب.. تقرير يكشف احتضان قطر للقيادات الإرهابية| فيديو

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:54 م
تميم
تميم
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أماني نوار
دعم مستمر تقدمه إمارة قطر بقيادة أمير الدم والإرهاب تميم بن حمد للجماعات المتطرفة والإرهابية في نطاق دول العالم، من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة، ومحاولة السعي لتنفيذ مخططات تنظيم الحمدين، وهو ما كشفته تقارير دولية ومنظمات عالمية حول دعم قطر للإرهاب والتنظيمات المتطرفة وعلى رأسها تنظيم "القاعدة" الإرهابي، وأيضا من بعده تنظيم داعش والحركات المسلحة الأخرى في المنطقة.

وكشف تقرير أعدته مؤسسة ماعت جروب، أن الدول العربية وعلى رأسها السعودية ومصر حاربت الجماعات الإرهابية والمتطرفة، ولكن الدوحة وفرت لهم الملاذات الآمنة والظهور الإعلامي عبر شاشة الجزيرة، والمنصات القطرية الأخرى.

وأضاف التقرير أن قطر احتضنت القيادات الإرهابية التي دبرت أحداث 11 سبتمبر في أمريكا، وهو الإرهابي خالد شيخ محمد، وهو ما كشفه مركز أبحاث الكونجرس الأمريكي، ويعد الإرهابي خالد شيخ محمد مدبر أحداث 11 سبتمبر، وهو أحد المقربين من القيادات القطرية وعلى رأسهم وزير الأوقاف القطري، إضافة إلى احتضان قطر العديد من القيادات المتطرفة والإرهابية من مختلف الدول للتحريض ضد مصر ودول المنطقة.

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