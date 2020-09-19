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أخبار العالم

سياسي عراقي: الكاظمي عازم على محاربة الفساد واسترجاع المليارات المنهوبة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 10:22 م
مصطفي الكاظمي
مصطفي الكاظمي
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محمود نوفل
أكد السياسي العراقي، غانم العابد ، ان المهمة الرئيسية التي يسعي رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي الي تحقيقها حاليا هي محاربة الفساد الذي بات مستشريا في شتي مناحي الحياة داخل الدولة العراقية.

وأوضح العابد في تصريحات خاصة ل"صدي البلد" أن رئيس الوزراء العراقي " الكاظمي " حريص علي استرجاع المليارات التي تم نهبها عبر قنوات الفساد المختلفة.

وتعليقا علي ماذكره موقع العربية نت أن رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي يتجه لإصدار قرارات اعتقال أخرى بقتل المتظاهرين أفاد السياسي العراقي انه منذ ساعات قليلة صدر قرار من الكاظمي بإلغاء الإجازة الوهمية التي حصل عليها احد الضباط الكبار في الجيش العراقي وهو اللواء جميل الشمري من وزير الدفاع بغرض العلاج وذلك خوفا من هروبه خارج البلاد.

وبيًن العابد أن " الشمري " أحد الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في التظاهرات الأخيرة التي شهدتها العراق لذا كان قرار رئيس الوزراء العراقي بمنعه من السفر حفاظا علي حقوق الشهداء.

وكان صدي البلد حصل على نسخة من الكتاب الدوري الصادر من رئاسة اركان الجيش العراقي بشأن موافقة وزير الدفاع العراقي علي منح الفريق الركن جميل كامل عبد الله المنسوب الي أمانة السر العام إجازة لمدة 30 يوما لغرض العلاج خارج البلاد.

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