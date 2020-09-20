لماذا يتأثر محرك السيارة ويضعف عند تشغيل التكييف

بعض السائقين لا يستطيعون الاستغناء عن التكييف في سياراتهم بسبب الارتفاع الشديد الذي نواجهه هذة الفترة و لكن في بعض الاحيان يواجة البعض مشاكل في التكييف و ابرزها هو ضعف شديد في اداء المحرك عند تشغيل التكييف و في هذا السياق نستعرض اسباب هذة المشكلة .





اسباب ضعف السيارة عند تشغيل التكييف :





1- ضعف كهرباء السيارة حيث أن كمبروسر المكيف عند تشغيله يتسبب في زيادة الحمل على المحرك، وضعف الكهرباء الواصلة للمحرك مع تشغيل المكيف يضعف المحرك .





2- نقص زيت الكباس .





3- تسريب في غاز الفريون





4-وجود مشكلة في الكمبروسور .





5- تلف أحد البوجيهات فعند تشغيل التكييف يزيد الحمل على المحرك .





6- خلل في دورة التبريد او مضخة المياه .





7- وجود مشكلة في أحد صمامات الهواء في المحرك .





8- تركيب سير الكاتينه بشكل خاطئ .





عند ملاحظة اي مشكلة في التكييف او ضعف شديد في السيارة يجب ان تذهب لفني متخصص لأصلاح المشكلة حتي لا تتفاقم و تتلف اي جزء اخر في السيارة .



