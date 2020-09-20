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سيارات

لماذا يتأثر محرك السيارة ويضعف عند تشغيل التكييف

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 04:02 ص
محرك السيارة
محرك السيارة
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اشرف عطية
بعض السائقين لا يستطيعون الاستغناء عن التكييف في سياراتهم بسبب الارتفاع الشديد الذي نواجهه هذة الفترة و لكن في بعض الاحيان يواجة البعض مشاكل في التكييف و ابرزها هو ضعف شديد في اداء المحرك عند تشغيل التكييف و في هذا السياق نستعرض اسباب هذة المشكلة . 

اسباب ضعف السيارة عند تشغيل التكييف :

1- ضعف كهرباء السيارة حيث أن كمبروسر المكيف عند تشغيله يتسبب في زيادة الحمل على المحرك، وضعف الكهرباء الواصلة للمحرك مع تشغيل المكيف يضعف المحرك .

2- نقص زيت الكباس . 

3- تسريب في غاز الفريون 

4-وجود مشكلة في الكمبروسور .

5- تلف أحد البوجيهات فعند تشغيل التكييف يزيد الحمل على المحرك . 

6- خلل في دورة التبريد او مضخة المياه . 

7- وجود مشكلة في أحد صمامات الهواء في المحرك .

8- تركيب سير الكاتينه بشكل خاطئ .

عند ملاحظة اي مشكلة في التكييف او ضعف شديد في السيارة يجب ان تذهب لفني متخصص لأصلاح المشكلة حتي لا تتفاقم و تتلف اي جزء اخر في السيارة . 

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