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رياضة

ياسر إبراهيم: دوري أبطال أفريقيا هدفنا القادم وسنقاتل من أجله

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  إنه سعيد بالتتويج مع نادي القرن ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.

وأضاف: «الفوز بالدوري يبقى دافعًا قويًّا لاستمرار مشوار البطولات، ولدينا هدف رئيسي الفترة القادمة وهو التتويج بالبطولة الإفريقية».

وأوضح: «نعلم جيدًا أن بطولة إفريقيا حلم الجميع، وسنقاتل من أجل الفوز بها».

وأشار ياسر إبراهيم إلى أن الأهلي استحق بطولة الدوري بعد المجهود الكبير الذي بذله الجميع من أجل حصد اللقب المحلي، وإضافة بطولة جديدة لإسعاد جماهير النادي في كل مكان.
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