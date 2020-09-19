ياسر إبراهيم: دوري أبطال أفريقيا هدفنا القادم وسنقاتل من أجله

أكد ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه سعيد بالتتويج مع نادي القرن ببطولة الدوري للمرة الخامسة على التوالي ورقم 42 في تاريخه.





وأضاف: «الفوز بالدوري يبقى دافعًا قويًّا لاستمرار مشوار البطولات، ولدينا هدف رئيسي الفترة القادمة وهو التتويج بالبطولة الإفريقية».





وأوضح: «نعلم جيدًا أن بطولة إفريقيا حلم الجميع، وسنقاتل من أجل الفوز بها».



